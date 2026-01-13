Incendios en la Patagonia: el motivo por el que Diego Santilli reprogramó su visita a Chubut

El ministro del Interior, Diego Santilli, finalmente no viajará este miércoles a Chubut para reunirse con el gobernador Ignacio “Nacho” Torres en el marco del operativo por los incendios forestales que afectan a la provincia.

Según confirmaron fuentes del entorno del funcionario nacional a Diario Río Negro, la visita fue reprogramada luego de una comunicación telefónica entre Santilli y el mandatario provincial. Desde el gobierno chubutense explicaron que la decisión se tomó debido a que para este miércoles están anunciadas lluvias en las zonas afectadas por el fuego, lo que modifica la dinámica del operativo en terreno.

De acuerdo a lo informado, fue el propio gobernador Torres quien solicitó postergar el encuentro para otra fecha, con el objetivo de que la nueva visita pueda realizarse en un contexto más adecuado para evaluar la situación y recorrer las áreas comprometidas.

Cabe recordar que Santilli y Torres ya se habían reunido la semana pasada y trabajaron de manera conjunta en la coordinación del despliegue territorial de las fuerzas nacionales que colaboran en el combate de los incendios en la región.

Desde el entorno del ministro también señalaron que, más allá de la reprogramación de la visita, el Gobierno nacional se comprometió a girar fondos para acompañar a la provincia de Chubut en el marco de la emergencia ígnea que atraviesa.