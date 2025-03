Javier Milei llegó a Bahía Blanca y recorre las zonas afectadas por el temporal que dejó muertos y desaparecidos

El presidente argentino, Javier Milei, viajó este miércoles a Bahía Blanca. El viaje lo realizó en medio de un gran hermetismo, pero trascendió que el mandatario arribó a la ciudad para verificar los desastres que dejó el temporal del viernes pasado.

A cinco días del fuerte temporal, Javier Milei finalmente llegó a la ciudad de Bahía Blanca. Se trata de una visita que no fue informada desde presidencia con anterioridad. Milei está acompañado por el Jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos, su hermana y secretaria de la Presidencia, Karina Milei y los ministros Patricia Bullrich y Luis Petri.

«Milei ya hablaba con el intendente todos los días y se hizo así incluso sin avisarle al intendente», señaló Clarín que expresaron fuentes de la Casa Rosada. También informaron que no viajaron con fotógrafos ni su equipo de comunicaciónn

Cabe recordar que tanto Bullrich como Petri ya habían viajado a la ciudad el pasado viernes y Bullrich regresó el lunes para monitorear los trabajos de emergencia en la ciudad.

Este miércoles además llegó un tren solidario con colchones, agua, alimentos y ropa. El sábado partirá otro desde Constitución, en Buenos Aires, con destino a la localidad portuaria.

Patricia Bullrich sobre el temporal y su visita a Bahía Blanca

La ministra de Seguridad recordó su primer visita a Bahía Blanca, el viernes pasado, y comentó que hizo un recorrido por la zona afectada en un camión donde pudo ver el «aplastamiento de los autos y los puentes colapsados».

Detalló que las áreas más complicadas fueron Cerri y White que en tan solo 20 minutos quedaron debajo del agua. «White se inundó y Cerri tuvo velocidades de viento y agua que se llevaron todo», contó y reiteró: «Frente a esto no hay infraestructura que aguante, ni acá ni en New Orleans».

Sobre las obras que se habían anunciado para la ciudad y nunca se pusieron en marcha, Bullrich aseguró que estas eran para asegurar el consumo de agua y aclaró que distinto a lo que creían, no tenía relación con la creación de pluviales u obras que ayuden a la circulación del agua durante intensas lluvias.

«El problema que tiene Bahía es de sequía y es de baja cantidad para el consumo, llueve 190 milímetros año. La inundación no era el problema de Bahía Blanca. Las obras que se anunciaron y no se hicieron era para que la gente tenga agua para consumir, no para evitar inundaciones», informó.

Por último se refirió al fuerte temporal e informó que el alerta llegó primero como naranja, pero luego la misma se convirtió en roja. Sin embargo indicó que para cuando cambió la advertencia, ya habían caído 200 milímetros de agua por lo tanto los vecinos no tuvieron tiempo para prepararse.

Tras esto reveló que el objetivo es poder construir un sistema para prever a futuro nuevos fenómenos climáticos. «En este momento estamos tratando de construir con las telefónicas un mecanismos de aviso para que le llegue el mensaje directo al celular. Inclusive el alerta por el calor», agregó.