Juan Falú, de gira por la Patagonia: “Tocar es un momento en el que me siento pleno”

Desde Tucumán al mundo: Falú es una de las figuras más importantes del folclore argentino, creador del festival Guitarras del Mundo y formador de nuevas generaciones de músicos. Gentileza.

Hablar con Juan Falú es escuchar una música que no necesita de cuerdas para conmover. La voz llega pausada desde Tucumán, con silencios que pesan tanto como las palabras. Hay en su manera de expresarse una sabiduría serena, casi de otro tiempo, que emociona como si uno lo estuviera viendo tocar la guitarra. En diálogo con DIARIO RÍO NEGRO, repasó su vínculo con la guitarra y las expectativas que tiene de cara a sus conciertos en Roca, San Martín de los Andes, Villa La Angostura y Bariloche.

Juan Falú: referente indiscutido de la música popular argentina

“Yo te puedo decir cuando la agarré, que tendría 7 u 8 años, y también que nunca la dejé”, recuerda. Pero fue recién tras su regreso del exilio en Brasil, con la reapertura democrática, cuando decidió entregarse por completo a la música. “Ahí es donde decido no tener ningún otro trabajo que no sea la música y la guitarra. Antes había incursionado en otros terrenos, pero la guitarra estaba siempre presente, como una compañía. En ese momento pasó a ser mi modo y mi medio de vida.”

Tucumán sigue siendo la raíz. “La cuna siempre marca las huellas más profundas y en el sentido musical también”, afirma. A esas raíces se sumaron las influencias de otros artistas y los años brasileños, que lo impregnaron de “una musicalidad maravillosa”.

La historia de Falú también está marcada por los años oscuros de la dictadura, que lo obligaron a exiliarse. “Hubo un suceso familiar que marcó mucho nuestra vida: el secuestro y la desaparición de mi hermano Lucho. Tomamos conciencia de que la represión era muy feroz, muy indiscriminada.”

Hoy mira el presente con preocupación. “Soy muy crítico del actual gobierno y particularmente de la nula política cultural. Pero no es lo que más me preocupa: me parece mucho más grave la falta de amor a la patria, poner a la patria prácticamente de remate”, advierte.

Con su estilo inconfundible, Juan Falú emociona en cada escenario y reafirma el poder de la música como espacio de encuentro y memoria colectiva. Foto gentileza.

Aun así, sostiene una esperanza activa: “La actividad creativa es imposible de detener. Si no la alimenta el propio Estado, busca sus causas. Hay un aluvión que no se puede detener”. Y lo ve en cada presentación: “Convoca un público sediento de ese abrazo colectivo, de ese amor a la patria. El país está vivo, la sociedad está viva.”

Además de guitarrista y compositor, Falú fue docente y creador de espacios académicos fundamentales para la música popular argentina. “Estoy orgulloso de haber tenido algún rol en la gestación de esas carreras. Son lugares muy demandados, con alumnos que salen con buena formación y motivación. El desafío es enseñar lo que no se aprende en la academia y, a la vez, enriquecer lo que sí viene de la experiencia popular.”

En esa misma línea, defiende el valor de la transmisión oral y de la práctica colectiva como pilares de la cultura argentina. “Hay saberes que se aprenden en la vida social y familiar, en una peña, en una casa, en una reunión. Y otros que requieren estudio, lectura, análisis. Lo importante es que convivan, que se nutran entre sí. Así se mantiene viva la música.”

También fundó el festival Guitarras del Mundo, que este año cumple 31 ediciones. “Sigue siendo el festival más grande del mundo y el único que se desarrolla en todo el territorio de un país, en todas sus provincias”, subraya con orgullo. “Nació en 1995 y hoy sigue de pie gracias a la gente, a los músicos, a la pasión colectiva. Es una fiesta de la guitarra argentina.”

Falú observa con asombro la diversidad musical que florece en el país. “Argentina es un país de una riqueza cultural enorme. En todo el territorio hay músicos y músicas que cultivan la raíz y la reinventan. Hay buena música en todos los géneros. Eso habla de una sociedad que, a pesar de todo, sigue creando.”

Juan Falú, referente de la guitarra argentina, inicia una nueva gira por la Patagonia con presentaciones en Roca, San Martín de los Andes, Villa La Angostura y Bariloche. Foto gentileza.



El motor, sin embargo, sigue siendo el mismo: el encuentro con el público. “Para mí tocar es un momento en el que me siento pleno. Siento que estoy transmitiendo una vida y una cultura. Mantengo el placer de tocar y la sensación de comunicación. Si eso no estuviese presente, dejaría de tocar.”

En estos días, el músico tucumano emprende una nueva gira por la Patagonia. “Siempre es un placer estar en el sur, compartir con amigos, con músicos y músicas. Me doy cuenta de que hay un público que necesita ese abrazo musical”, dice con una calidez que se escucha incluso en los silencios.

Su guitarra lo acompaña desde siempre. Es su voz, su raíz y su refugio. En cada nota hay algo de su historia personal y de la memoria colectiva de un país. Y cuando suenan esas cuerdas, todo vuelve a tener sentido.

Juan Falú: conciertos por la Patagonia

Cuatro días intensos de agenda en la región tiene el guitarrista:

Roca: 8 de octubre, a las 21, en el Centro Cultural de las Artes y las Personas.

Villa La Angostura: 9 de octubre, 21, en el Centro de Convenciones.

San Martín de los Andes: 10 de octubre, 21, en el Espacio Trama.