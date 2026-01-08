Jueves con lluvias en el Alto Valle: a qué hora baja el calor y llegan las tormentas a Neuquén y Río Negro

El alivio térmico en el norte de la Patagonia sigue siendo inestable. Para este jueves 8 de enero, el Alto Valle de Neuquén y Río Negro se prepara para una jornada que irá de menor a mayor en cuanto a nubosidad, culminando con el desarrollo de tormentas eléctricas hacia el cierre del día.

La jornada comenzó con una mañana agradable y una mínima de 16°C, permitiendo un respiro tras el calor de los días previos. Sin embargo, durante la tarde el termómetro volverá a subir hasta alcanzar una máxima de 30°C. A diferencia de los días de sol radiante, hoy el cielo se presentará parcialmente nublado, con una cobertura que se volverá más densa a medida que caiga el sol.

El horario crítico: ¿cuándo empieza a llover en el Alto Valle?

Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional, el ingreso de aire húmedo favorecerá la formación de celdas de tormenta.

La probabilidad de lluvia (entre un 10% y 40%) se concentra principalmente en la tarde-noche y madrugada del viernes. Se esperan tormentas eléctricas aisladas que podrían descargar agua de forma intensa en periodos cortos.

Ojo con el viento: ráfagas de casi 60 km/h en el Alto Valle

El factor que más complicará el cierre del jueves será el viento. Si bien durante el día las velocidades serán moderadas (entre 23 y 31 km/h), hacia la noche se espera un cambio de dirección hacia el norte y un aumento notable de la intensidad.

Las ráfagas podrían alcanzar los 51 a 60 km/h en las zonas urbanas de Neuquén y el valle rionegrino, lo que sumado a la posible actividad eléctrica, configura un escenario de precaución.