Mucho calor y «posibles tormentas» en Neuquén y Río Negro este jueves: qué va a pasar con el viento

Luego de un alivio térmico, vuelven las máximas superiores a los 30°C, acompañado -otra vez- por posibles tormentas en Neuquén y Río Negro. Qué dice el pronóstico del tiempo para este jueves 8 de enero en el Alto Valle, cordillera y costa atlántica.

Según informó la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), para mañana en Neuquén capital y Cipolletti se espera una jornada con posibles tormentas, con una máxima de 32°C y una leve brisa desde el noreste.

Por la noche, persiste el pronóstico de «posibles tormentas», mientras que la temperatura descenderá a 14°C. Mientras tanto, se levantará el viento desde el norte a más de 30 km/h, con ráfagas de más de 50 km/h.

En General Roca y alrededores, la máxima también será de 32°C con posibles tormentas eléctricas durante el día. Además, el viento surcará desde el noreste con ráfagas de casi 30 km/h.

Por la noche hay probabilidades de lluvia y la mínima será de 15°C. El viento cambiará de dirección hacia el norte, y aumentará su intensidad, con ráfagas de casi 60 km/h.

Cómo va a estar en la cordillera este jueves

En Bariloche no se prevén precipitaciones ni tormentas, pero sí una jornada calurosa con casi 30°C de máxima y una leve brisa desde el sudoeste. Por la noche la mínima llegará a los 6°C, mientras que el viento cambiará de dirección hacia el oeste pero sin modificar mucho su comportamiento.

En San Martín de los Andes se espera un jueves templado, con una máxima de 25°C y casi sin incidencia del viento, que surcará desde el sudoeste. Por la noche la mínima será de 7°C, acompañado por una tenue brisa.

En qué parte de la costa atlántica va a llover este jueves

En la capital rionegrina, Viedma, se espera un jueves de mucho calor pero poco sol. La máxima será de 31°C, mientras que el viento oscilará desde el sur con ráfagas apenas superiores a los 30 km/h.

Por la noche la mínima será de 11°C, mientras que el viento aumentará su presencia con ráfagas de 55 km/h.

Por último, en Las Grutas se espera un jueves caluroso con una máxima de más de 30°C. Sin embargo, también pronosticaron inestabilidad con periodos de lluvia.

Por la noche estará mayormente despejado, pero la temperatura bajará a los 16°C, mientras que el viento cambiará de dirección hacia el sudoeste y aumentará su intensidad a más de 40 km/h, con ráfagas superiores a los 60 km/h.