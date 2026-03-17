La AIE asegura estar dispuesta a liberar más reservas de petróleo para contener los precios

La semana pasada, la AIE anunció la liberación de 400 millones de barriles, cifra sin antecedentes en la historia de la entidad. Foto: archivo.

La semana pasada, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) anunció la liberación de 400 millones de barriles de crudo tras el cierre del Estrecho de Ormuz. Sin embargo, con el conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán aún vigente, desde la entidad aseguraron disponer todavía de muchas reservas en caso de ser necesarias para contener la escalada de precios.

«La guerra en Medio Oriente está provocando la mayor interrupción del suministro en la historia del mercado mundial del petróleo» afirmó el director ejecutivo de la AIE, Fatih Birol, en video publicado por la agencia desde su sede en París, Francia.

A pesar de la reciente liberación de 400 millones de barriles, cifra sin antecedentes en la trayectoria del organismo, el director ejecutivo aseguró que aún cuenta con muchas reservas disponibles para liberar.

«Si se combinan las reservas gubernamentales y las reservas del sector privado gestionadas por el gobierno, aún quedarán más de 1.400 millones de barriles, lo que significa que podremos tomar más medidas más adelante si fuera necesario» explicó.

También remarcó que, si bien la acción del organismo la semana pasada «tuvo un impacto tranquilizador en los mercados», no se trata de una solución duradera, y que lo más importante para el retorno de los flujos estables de petróleo y gas es la reanudación del tránsito a través del Estrecho de Ormuz.

Actualmente, el precio del petróleo sigue inestable por la guerra en Medio Oriente, y su valor volvió a colocarse por encima de los 100 dólares por barril.

Las consecuencias del cierre del Estrecho de Ormuz

Desde la IEA señalaron que los efectos más inmediatos del desabastecimiento y el alce de los precios se sienten en Asia, que es la región más demandante de hidrocarburos en el mundo. Dentro del continente, los consumidores más afectados se encuentran en los países con economías emergentes y en desarrollo.

El director ejecutivo, es en esa zona donde el organismo está analizando medidas de emergencia «no solo para el transporte, sino también para los combustibles de cocina en economías que carecen de GLP (Gas Licuado de Petróleo)».

Asimismo, indicó que países productores clave como Irak, que se encuentran en el Golfo Pérsico y actualmente están imposibilitados de exportar hidrocarburos al exterior, se ven privados de gran parte de su principal fuente de ingresos.

Birol concluyó el comunicado asegurando esperar «fervientemente» que la situación se resuelva con rapidez, pero aclaró que «incluso si el Estrecho volviera a abrir mañana, la AIE estima que todavía pasará tiempo antes de que el comercio energético mundial se recupere«.