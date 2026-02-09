La ANMAT dio de baja a tres laboratorios farmacéuticos por irregularidades: cuáles son las empresas afectadas

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) oficializó este lunes la baja de la habilitación de tres laboratorios farmacéuticos tras detectar diversas irregularidades y falta de actividad productiva.

La medida se comunicó a través de las disposiciones 338, 339 y 340/2026, publicadas esta madrugada en el Boletín Oficial. Las firmas afectadas son Inmunolab S.A., Cerium S.A. y Laboratorios Gordon S.A.C.I.F.I.A., las cuales perdieron la titularidad de sus certificados en el Registro de Especialidades Medicinales (REM).

Los motivos, caso por caso

Según detallan los documentos oficiales, las sanciones responden a incumplimientos de la Ley de Medicamentos (16.463) y decretos reglamentarios:

Inmunolab S.A.: La ANMAT detectó que sus certificados estaban vencidos y no comercializaba productos. Además, pesaba sobre la firma una orden judicial de desalojo del inmueble que ocupaba en la calle Paysandú al 1900 (CABA) y carecía de director técnico, figura indispensable para operar.



Cerium S.A.: La empresa, ubicada en el barrio de Coghlan, no tenía ningún certificado vigente en el REM al momento de la inspección. La baja se precipitó por la falta de un profesional a cargo de la dirección técnica.



La empresa, ubicada en el barrio de Coghlan, no tenía ningún certificado vigente en el REM al momento de la inspección. La baja se precipitó por la falta de un profesional a cargo de la dirección técnica. Laboratorios Gordon: En este caso, la inhabilitación se dictó por la «ausencia de actividades productivas y comerciales». La firma, con sede en San Fernando, no tenía certificados activos, por lo que el organismo procedió a cancelar su legajo.

Antecedente reciente

La medida de este lunes se suma a lo ocurrido a finales de enero con Laboratorios Paylos S.R.L. (Disposición 122/2026), a quien también se le canceló el registro por falta de productos activos. El organismo ratificó así el criterio de que «las compañías que no tienen al menos un medicamento activo en el registro nacional carecen de derecho a mantener una habilitación vigente».