La casa del horror en Esquel: el enigma de los frascos y un árbol de Navidad armado e iluminado 

Una pericia química a frascos que fueron secuestrados en la vivienda será clave en la continuidad de la investigación relacionada con el caso del bioquímico que supuestamente tuvo secuestrada a su esposa y sus 3 hijos durante seis años en un hecho ocurrido en la ciudad chubutense de Esquel. Así pudo confirmar diario RÍO NEGRO de fuentes cercanas a la investigación. “Los chicos dijeron que les daba algo de tomar, por eso peritamos los frasquitos”, agregaron las fuentes consultadas.

Pero hay más datos: la mujer de 42 años permanece internada en el sector de psiquiatría del hospital local. “Tiene un problema que no es reciente, es de larga data”, aseguran y “los chicos ( de 19,17 y 13 años) se encuentran en una casa que alquiló la municipalidad. Tienen un grado de afección psicológica difícil de recuperar. Pero desde que salieron de la casa muestran otra actitud. Se dieron cuenta que el afuera no es tan dañino, que hay gente que los ayuda”. La situación de encierro, de acuerdo a los investigadores, data del 2020.

Por el caso se encuentra con prisión preventiva Miguel Battista, quien dijo ser bioquímico, aunque desde la justicia dijeron que “pedimos oficios a la Universidad, constatamos que no tiene ningún título legalizado”. La detención de Battista y el allanamiento de su vivienda ubicada sobre la calle La Cascada, en el barrio del mismo nombre de Esquel se produjo el mes pasado tras una denuncia de vecinos. Desde entonces, la vivienda se conoce como la “casa del horror”.

Battista cobró notoriedad pública en plena pandemia del COVID 19 cuando aseguraba tener una medicación “en base a alfalfa” que podía aliviar a los afectados. Después el tema se fue diluyendo y nunca más apareció. Su abogado Daniel Sandoval sostiene que “fue amenazado por esa cuestión” y que por eso debió “refugiarse” en Esquel. “Vivía en Buenos Aires, pero pensó que mudándose a un lugar más lejano no recibiría más amenazas. Pero no fue así. Continuaron”,

Sandoval dijo también que “en la declaración en cámara Gesell los chicos dijeron que no los tenían cautivos y cuestionó el testimonio de los vecinos” aunque estos siguen sosteniendo que “nadie salía de la casa, salvo Battista”. Que había mucha basura y que los chicos y la mujer apenas si se asomaban a la ventana. “Cuando los rescató la policía, la nena parecía una anciana”, dijo una vecina a los medios.

También se pudo saber que los chicos hablaron sobre la existencia de un bebé, pero por el momento no se encontraron evidencias pese a que hubo allanamientos y excavaciones, incluso en un terreno de Trevelin una localidad ubicada a 15 kilómetros de Esquel.

“Estamos haciendo todas las pericias que se pueden hacer. Pedimos genéticas porque ni siquiera hay certeza de que fueran sus hijos, hisopados, pericias psicológicas. Le van a hacer pericias psicológicas a él. Entrevistamos un montón de testigos, gente que sabe que desde 2020 esos nenes y su mamá están encerrados”, agregaron las fuentes. También se van a peritar celulares encontrados en la casa.

“Battista está imputado por privación ilegítima de la libertad, bajo una manipulación psicológica porque para nosotros los tenía con miedo, encerrados e imputamos abandono de personas porque hubo temas de salud que no han sido atendidos”.

Las pericias serán determinantes en un tema que conmocionó a la opinión pública. De todas maneras y a la espera de esos resultados hay cuestiones que representan situaciones que al menos llaman la atención: a la mujer se la veía asomada a la ventana, siempre con un turbante. Los vecinos hablaron de “gritos en la noche” aunque no de pedido de auxilio.

Y lo más llamativo: desde principios de octubre se puede ver que detrás de una de las ventanas de la vivienda de dos plantas, hay un arbolito de Navidad, armado e iluminado.