La reacción de Torres sobre la decisión de Figueroa y cuando serán las elecciones en Chubut

El gobernador había asegurado que estaban conversando para que su provincia, Río Negro y Neuquén unifiquen los comicios.

El gobernador de Chubut Ignacio Torres dijo que la decisión de Rolando Figueroa de adelantar las elecciones provinciales para el 14 de febrero “no cayó ni bien ni mal” porque sabíamos “de esa intención, nos había adelantado en algunas conversaciones”. Y respecto a qué pasará en Chubut Torres le adelantó a diario RÍO NEGRO que “en 10 o 15 días vamos a comenzar a analizar la situación.

Yo creo y esto es personal, que casi todas las provincias van a desdoblar. Pero hay tiempo para fijar fechas. De todas maneras descarto que en nuestra provincia sean en febrero”, expresó en diálogo con este medio.

Torres había dicho que junto a Figueroa y el gobernador de Río Negro Alberto Weretilneck conversaron sobre unificar las fechas en las tres provincias patagónica y que “agosto era el mes que contaba con p posibilidades. “Lo hablamos en un acto que compartimos en Comodoro Rivadavia y la idea es que cada provincia elija de acuerdo a su situación y no dependa de lo que pase a nivel nacional”, había expresado Torres.

El encuentro entre los mandatarios se produjo en la inauguración del empalme entre el Gasoducto Cordillerano y el Gasoducto General San Martín el 26 de octubre pasado en esa ciudad chubutense. A ese encuentrosolo concurrió Weretilneck en tanto Figueroa participó de manera remota.

El joven mandatario irá por su reelección a través de su partido “Despierta Chubut” que guarda similitud en su armado con “la neuquinidad”, un frente armado por Figueroa que lo llevó a la gobernación y que ahora repetirá. Torres reúne a gente del PRO, que es su partido y de otras fuerzas provinciales, una alianza con un sector de la Unión Cívica Radical local y dirigentes peronistas y del Frente Renovador desencantados con sus partidos.

Incluso no se descarta que el compañero (o compañera) de fórmula del actual mandatario pertenezca a otra fuerza política. Y las especulaciones respecto a una supuesta alianza con La Libertad Avanza van tomando cada vez más fuerza. Aunque el gobernador trata de no tocar el tema en profundidad. “Todos los que quieren un Chubut mejor serán bienvenidos”, dice cuando se lo consulta.

Por ahora y con la decisión de Figueroa la idea de que las provincias patagónicas unifiquen la fecha de las elecciones quedó en una expresión de deseos. Habrá que ver que pasa con Chubut y Río Negro. Se sabrá en algunas semanas.