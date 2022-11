La feria es un encuentro, aseguran las artesanas que llegaron con su producción a Neuquén

Georgina viene desde Bariloche, hace varios años que expone en la feria neuquina de artesanos y dedica parte del tiempo en el puesto, a explicar a sus posibles compradoras, la modalidad de su trabajo en plata, la especialidad que fue logrando con los años y el porqué de los tipos de engarce que utiliza en el trabajo. «Es lindo, he venido antes a vender acá, los artesanos son de muy buen nivel y la gente de Neuquén aprecia mucho el trabajo artesanal, es uno de los lugares donde nos aprecian como artistas», aseguró.

Agregó que anualmente «nos encontramos con compañeras, compañeros e intercambiamos técnicas». Mía también vino de Bariloche, pero por primera vez al encuentro neuquino. Trabaja con recinas sobre maderas patagónicas y habitualmente se asienta en la feria de Colonia Suiza con su emprendimiento «Mandarina». «Estoy en esto hace 4 años nomás, pero tenía ganas de conocerlo porque el encuentro es muy nombrado entre los artesanos. Me aceptaron y fue un honor», dijo.

Llegada desde Mar del Plata, Ana explicó que «recibimos con mucho amor a la gente de Neuquén; valoramos los momentos de volver con el público, el aprecio de esto que amamos. Hace 8 años que soy artesana, esto me da independencia económica, manejar mis horarios, decidir cuándo me puedo tomar el día, viajo por todo el país y me da libertad», explicó.

Analía puso su stand en la primera de las plazoletas desde la zona sur, cerca de la estatua de Marcelo Berbel. Es de la feria de Morón, en Mataderos y dijo que viene todos los años porque «es el encuentro más grande de la Argentina, con muchos artesanos. Nos encontramos todos, vamos rotando. Éste y el de Bahía Blanca son los más grandes que hay».

Nancy Carlino tiene 37 años en la Feria de Artesanos de Neuquén y es parte de la comisión organizadora. «Hace 26 años que hacemos la fiesta a nivel nacional, con invitación a artesanos de países limítrofes. Cada encuentro es una caja de pandora, con diversidad, artesanos que vienen, otros que no llegan, cosas nuevas en los paños, mucho andar, mucha variedad y creatividad. Es la transmisión de nuestros oficios ancestrales, que no es poca cosa, hablando de cultura», planteó.

La feria está abierta desde las 9 de la mañana hasta la medianoche, todos los días hasta el 14 de noviembre. A partir de las 18, los laterales de la avenida se cierran al paso vehicular y se hace peatonal, donde se suman los artistas callejeros, estatuas vivientes, el arte circense y la música a la gorra hasta la medianoche en la «Fiesta popular del Arte Callejero» que forma parte del 26 Encuentro de Artesanos.