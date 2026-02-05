La feria más grande de Neuquén se adueña de la Fiesta de la Confluencia con más de 200 stands y propuestas gastronómicas

La Fiesta Nacional de la Confluencia 2026 no solo será el escenario de los artistas del momento; será, por sobre todas las cosas, la sede de la feria de emprendedores más grande de Neuquén, si el Neuquén Emprende despliega su esplendor en la Isla 132.

Este jueves, durante el lanzamiento oficial encabezado por el intendente Mariano Gaido, el gobernador Rolando Figueroa, y la secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, quedó claro que el desarrollo local es el alma de esta 13° edición.

A través del programa Neuquén Emprende, la Isla 132 se transformará en una vidriera masiva para más de 200 emprendedores y emprendedoras.

Se trata de un despliegue sin comparación en el norte de la Patagonia, diseñado para que la producción neuquina llegue a los ojos de más de un millón de personas.

Con el 37% de los visitantes llegando desde ciudades ubicadas a más de 200 kilómetros, Neuquén Emprende demuestra que la producción local tiene calidad de exportación. La feria más grande de la provincia ya está lista para demostrar que, detrás de cada show, hay cientos de familias neuquinas impulsando la economía regional.

Gastronomía y grandes sorteos en el predio de la Isla 132 de la Fiesta de la Confluencia 2026

El ecosistema económico de la fiesta se completa con Confluencia de Sabores, un polo gastronómico que contará con más de 100 puestos.

Este despliegue generará un «derrame» económico que alcanzará no solo a la capital, sino también a localidades como Cipolletti, Plottier y Centenario.

Para acompañar este clima de celebración, el municipio confirmó una serie de sorteos históricos para los ciudadanos y buenos contribuyentes:

Una vivienda línea AECO – CUBE 39.6.

Camioneta Toyota Hilux y autos Toyota Yaris.

Motos eléctricas y monopatines.

Un salto de escala para el trabajo neuquino

Lo que comenzó como un acompañamiento a pequeños proyectos se ha convertido hoy en una política pública de escala industrial. Para los productores que participan, la Confluencia no es solo un festival, es la oportunidad de realizar ventas récord y establecer contactos comerciales que proyectan sus negocios para todo el año.

«Buscamos fortalecer el empleo local y brindar un espacio de visibilidad único», destacaron las autoridades. Con un público que en ediciones anteriores superó los 1.450.000 asistentes, la feria se posiciona como el centro de negocios más dinámico de la región, donde el talento neuquino es el protagonista frente a turistas que llegan de todo el país.