Ni camisetas de fútbol ni reposeras: el listado de elementos permitidos y prohibidos para la Fiesta de la Confluencia 2026
La gran cita será del 5 al 8 de febrero en la Isla 132. Con una grilla que incluye a Luck Ra, No Te Va Gustar y Trueno, la organización lanzó sorteos especiales para el público y reforzó los controles de seguridad en los accesos.
La Fiesta Nacional de la Confluencia 2026 ya tiene todo listo para su edición más masiva. Del jueves 5 al domingo 8 de febrero, el Paseo de la Costa en Neuquén se transformará en el escenario de los artistas más importantes del momento.
Durante las cuatro jornadas, se espera que miles de vecinos y turistas lleguen a la Isla 132 para disfrutar de una programación que incluye a figuras como Karina «La Princesita», Luciano Pereyra, Dillom, Lit Killah y La Joaqui.
Con la expectativa de superar el millón de asistentes, el operativo de seguridad incluye puestos de cacheo en los accesos de calle Río Negro y calle Linares.
Para que el ingreso sea fluido, es fundamental conocer las restricciones vigentes, especialmente aquellas que generan más dudas en la fila.
Lo que no podés llevar: la lista de elementos prohíbidos para la Fiesta de la Confluencia 2026 en Neuquén
El personal de seguridad retendrá los siguientes objetos en los portales de acceso:
- Mobiliario: reposeras, sillas, conservadoras, heladeritas, carpas o sombrillas.
- Indumentaria: camisetas de fútbol (de clubes nacionales, internacionales o selecciones), banderas de países o delegaciones extranjeras, y accesorios con luces brillantes.
- Tecnología profesional: drones, equipos de fotografía o video profesional, computadoras, punteros láser y selfie sticks.
- Seguridad: armas de fuego, elementos punzantes, pirotecnia, aerosoles o gases inflamables.
- Bebidas y sustancias: bebidas alcohólicas, energizantes o sustancias ilegales. Tampoco se permiten las pistolas de agua.
Lo que si podés llevar a la Fiesta de la Confluencia 2026 en Neuquén
Para disfrutar de la jornada con comodidad, estos artículos están autorizados:
- Higiene y Salud: Bloqueador solar, repelente de insectos, alcohol en gel, maquillajes y productos de higiene femenina.
- Mate y Agua: Equipo de mate completo y botellas plásticas transparentes (para cargar agua en los puntos de hidratación gratuitos).
- Electrónica: Celulares, powerbanks (baterías recargables), cámaras digitales compactas y linternas.
- Accesibilidad y Bebés: Coches de bebé y largavistas.
- Mochilas: Se permiten mochilas y riñoneras de tamaño estándar (las mochilas grandes o de camping serán retenidas).
Accesos y cortes de calle: lo que tenés que saber
El tránsito se verá afectado desde el jueves 5 hasta el domingo 8 de febrero.
Los puentes de acceso a la Isla 132 contarán con portales de entrada y puestos de cacheo de seguridad:
- Ingreso por Río Negro: es el portal principal. Allí se encuentran las ticketeras y el sector de instituciones, donde estará ubicado el stand de Diario RÍO NEGRO y RN Radio.
- Ingreso por Linares: recomendado para quienes llegan en transporte público y para quienes tengan acceso preferencial.
- Cortes principales: la Avenida Olascoaga estará habilitada solo hasta la calle Purmamarca. En el caso de la calle Río Negro, solo se podrá circular hasta Zapla. Del lado del ingreso por linares, no se podrá circular desde Los Araucanos, y estará bloqueado el acceso por Río Limay y Saturnino Torres.
