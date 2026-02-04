Ni camisetas de fútbol ni reposeras: el listado de elementos permitidos y prohibidos para la Fiesta de la Confluencia 2026

La Fiesta Nacional de la Confluencia 2026 ya tiene todo listo para su edición más masiva. Del jueves 5 al domingo 8 de febrero, el Paseo de la Costa en Neuquén se transformará en el escenario de los artistas más importantes del momento.

Durante las cuatro jornadas, se espera que miles de vecinos y turistas lleguen a la Isla 132 para disfrutar de una programación que incluye a figuras como Karina «La Princesita», Luciano Pereyra, Dillom, Lit Killah y La Joaqui.

Con la expectativa de superar el millón de asistentes, el operativo de seguridad incluye puestos de cacheo en los accesos de calle Río Negro y calle Linares.

Para que el ingreso sea fluido, es fundamental conocer las restricciones vigentes, especialmente aquellas que generan más dudas en la fila.

Lo que no podés llevar: la lista de elementos prohíbidos para la Fiesta de la Confluencia 2026 en Neuquén

El personal de seguridad retendrá los siguientes objetos en los portales de acceso:

Mobiliario: reposeras, sillas, conservadoras, heladeritas, carpas o sombrillas.

reposeras, sillas, conservadoras, heladeritas, carpas o sombrillas. Indumentaria: camisetas de fútbol (de clubes nacionales, internacionales o selecciones), banderas de países o delegaciones extranjeras, y accesorios con luces brillantes.

(de clubes nacionales, internacionales o selecciones), banderas de países o delegaciones extranjeras, y accesorios con luces brillantes. Tecnología profesional: drones, equipos de fotografía o video profesional, computadoras, punteros láser y selfie sticks.

drones, equipos de fotografía o video profesional, computadoras, punteros láser y selfie sticks. Seguridad: armas de fuego, elementos punzantes, pirotecnia, aerosoles o gases inflamables.

armas de fuego, elementos punzantes, pirotecnia, aerosoles o gases inflamables. Bebidas y sustancias: bebidas alcohólicas, energizantes o sustancias ilegales. Tampoco se permiten las pistolas de agua.

Lo que si podés llevar a la Fiesta de la Confluencia 2026 en Neuquén

Para disfrutar de la jornada con comodidad, estos artículos están autorizados:

Higiene y Salud: Bloqueador solar, repelente de insectos, alcohol en gel, maquillajes y productos de higiene femenina.

Bloqueador solar, repelente de insectos, alcohol en gel, maquillajes y productos de higiene femenina. Mate y Agua: Equipo de mate completo y botellas plásticas transparentes (para cargar agua en los puntos de hidratación gratuitos).

Equipo de mate completo y botellas plásticas transparentes (para cargar agua en los puntos de hidratación gratuitos). Electrónica: Celulares, powerbanks (baterías recargables), cámaras digitales compactas y linternas.

Celulares, powerbanks (baterías recargables), cámaras digitales compactas y linternas. Accesibilidad y Bebés: Coches de bebé y largavistas.

Coches de bebé y largavistas. Mochilas: Se permiten mochilas y riñoneras de tamaño estándar (las mochilas grandes o de camping serán retenidas).

Accesos y cortes de calle: lo que tenés que saber

El tránsito se verá afectado desde el jueves 5 hasta el domingo 8 de febrero.

Los puentes de acceso a la Isla 132 contarán con portales de entrada y puestos de cacheo de seguridad: