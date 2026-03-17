La Fiesta del Chocolate en Bariloche tendrá un show aéreo y mapping en el Centro Cívico
Uno de los eventos más convocantes de la ciudad andina se realizará del 2 al 5 de abril, coincidente con Semana Santa.
La Fiesta del Chocolate tiene fecha confirmada y de apoco se descubren las actividades que se desplegarán durante los cuatro días de Semana Santa, del 2 al 5 de abril.
Este año la propuesta artística suma un imponente show de danzas aéreas que promete llevar el espectáculo a otro nivel, según anunció la organización.
Se trata de “Supernova”, que llegará con una puesta de gran escala que combina acrobacia, teatro, música y tecnología en una experiencia inmersiva pensada para públicos masivos. El espectáculo alcanza más de 50 metros de altura, impulsado por una grúa hidráulica, y presenta impactantes coreografías en estructuras especialmente diseñadas.
La organización destacó que “Supernova” propone un viaje sensorial en el que el público también es protagonista. A través de iluminación, sonido y proyecciones audiovisuales, se construyen distintos climas que envuelven la escena y potencian una propuesta que conjuga vértigo, emoción y creatividad. La duración del show es de 50 minutos.
Además, en esta edición vuelve el mapping al Centro Cívico, con intervenciones visuales que proyectarán imágenes alusivas a las Pascuas sobre los edificios municipales.
Estas propuestas se suman a las ya anunciadas, como la tradicional elaboración de la Barra de Chocolate más larga del mundo, el Paseo del Chocolate, la Plaza de Juegos Chocolatosos y “Chocolateros por un Día”, entre muchas otras actividades para toda la familia.
Desde la organización anticiparon que la próxima semana se dará a conocer una nueva propuesta que completará la programación de esta edición 2026.
La Fiesta del Chocolate es uno de los mayores eventos de Bariloche donde se combina gastronomía, entretenimiento y experiencias únicas en el marco de Semana Santa, impulsada por la Cámara de Chocolateros de Bariloche, Emprotur, y la Municipalidad de San Carlos de Bariloche.
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