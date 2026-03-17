La Fiesta del Chocolate en Bariloche tendrá un show aéreo y mapping en el Centro Cívico

El show de danzas aéreas es una de las novedades de la edición 2026 de la Fiesta del Chocolate. Gentileza

La Fiesta del Chocolate tiene fecha confirmada y de apoco se descubren las actividades que se desplegarán durante los cuatro días de Semana Santa, del 2 al 5 de abril.

Este año la propuesta artística suma un imponente show de danzas aéreas que promete llevar el espectáculo a otro nivel, según anunció la organización.

Se trata de “Supernova”, que llegará con una puesta de gran escala que combina acrobacia, teatro, música y tecnología en una experiencia inmersiva pensada para públicos masivos. El espectáculo alcanza más de 50 metros de altura, impulsado por una grúa hidráulica, y presenta impactantes coreografías en estructuras especialmente diseñadas.

La organización destacó que “Supernova” propone un viaje sensorial en el que el público también es protagonista. A través de iluminación, sonido y proyecciones audiovisuales, se construyen distintos climas que envuelven la escena y potencian una propuesta que conjuga vértigo, emoción y creatividad. La duración del show es de 50 minutos.

Además, en esta edición vuelve el mapping al Centro Cívico, con intervenciones visuales que proyectarán imágenes alusivas a las Pascuas sobre los edificios municipales.

Estas propuestas se suman a las ya anunciadas, como la tradicional elaboración de la Barra de Chocolate más larga del mundo, el Paseo del Chocolate, la Plaza de Juegos Chocolatosos y “Chocolateros por un Día”, entre muchas otras actividades para toda la familia.

Desde la organización anticiparon que la próxima semana se dará a conocer una nueva propuesta que completará la programación de esta edición 2026.

La Fiesta del Chocolate es uno de los mayores eventos de Bariloche donde se combina gastronomía, entretenimiento y experiencias únicas en el marco de Semana Santa, impulsada por la Cámara de Chocolateros de Bariloche, Emprotur, y la Municipalidad de San Carlos de Bariloche.