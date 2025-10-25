Temporal en Buenos Aires: cayeron más de 100 milímetros, y hay inundaciones y cortes de luz

Las intensas lluvias que azotaron la región del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) durante este sábado por la madrugada generaron un escenario de anegamientos, cortes de energía y preocupación entre los residentes. Cayeron más de 100 milímetros de agua, lo que provocó inundaciones en varios municipios del conurbanoy fallas en el suministro eléctrico en distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires.

Las lluvias, que no dan tregua, afectaron severamente a localidades como San Martín y Lanús, que se encuentran entre los municipios más afectados.

En la Ciudad de Buenos Aires, el Ente Regulador de la Electricidad (ENRE) informó que, en el amanecer del sábado, hay 16 mil familias sin luz.

Los barrios que registran el mayor impacto en el servicio son Flores, Floresta, Parque Avellaneda, Villa General Mitre y Villa Santa Rita.

Rige una alerta este sábado y sigue el pronóstico de lluvias

Las autoridades mantienen una alerta meteorológica de nivel naranja en varias provincias, y se anticipa que las precipitaciones seguirán por la tarde.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para el resto de la jornada se esperan lluvias leves durante la tarde, con una probabilidad de precipitaciones que continuará hasta la noche. La temperatura máxima estimada para la Ciudad de Buenos Aires es de 19° y se prevén vientos moderados del sur.

Un taxista murió en medio del temporal en Buenos Aires

Un taxista falleció este sábado por la mañana tras sufrir una descompensación mientras circulaba por la colectora de la avenida General Paz, a la altura de Pedro Varela, mano al Río de la Plata.

El episodio ocurrió en el contexto de las intensas lluvias que provocaron anegamientos en distintos puntos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

La víctima fue identificada como Héctor Hermosa, de 60 años. Según fuentes oficiales, el hombre fue hallado inconsciente dentro de su vehículo por personal de Bomberos que realizaba tareas de evacuación en la zona inundada.

