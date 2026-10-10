Cómo estará el tiempo este fin de semana en Neuquén y Río Negro: lluvias y pronóstico por región

El tiempo tendrá condiciones variables este fin de semana en Neuquén y Río Negro, con probabilidad de lluvias en varias localidades y temperaturas que cambiarán según la región. El pronóstico también muestra diferencias entre el Alto Valle, la cordillera, el norte neuquino y la costa atlántica.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las precipitaciones tendrán distintas probabilidades entre este sábado 10 y el domingo 11 de octubre. En algunas ciudades se esperan jornadas con nubosidad y lluvias aisladas, aunque también habrá períodos con menor probabilidad de precipitaciones.

Alto Valle: qué dice el pronóstico para Roca y Neuquén este fin de semana

En el Alto Valle, Roca y Neuquén capital tuvieron un viernes con lluvias y tormentas, especialmente durante la tarde y la noche. Las temperaturas se ubicaron en torno a los 11 °C de máxima, con mínimas cercanas a los 8 °C.

Para este sábado, las condiciones serán más estables, con baja probabilidad de precipitaciones y temperaturas que alcanzarán los 14 °C. La jornada tendrá nubosidad variable, con registros mínimos de alrededor de 8 °C en ambas ciudades.

El domingo se espera un leve ascenso de la temperatura, con máximas de 19 °C en Roca y de 18 °C en Neuquén. La probabilidad de lluvias será baja durante parte del día, aunque aumentará en algunos períodos, por lo que no se descartan precipitaciones aisladas.

Cordillera de Neuquén y Río Negro: cómo estará el tiempo en San Martín de los Andes y Bariloche

En la zona cordillerana, San Martín de los Andes tuvo un viernes frío, con una máxima de 7 °C y una mínima de 4 °C. Este sábado las condiciones mejorarán en cuanto a las lluvias, con probabilidades bajas y una temperatura máxima de 10 °C. Las mínimas rondarán los 2 °C, por lo que se mantendrá el ambiente frío durante las primeras horas del día.

Para el domingo se espera una máxima de 14 °C en San Martín de los Andes, con períodos de nubosidad y posibilidad de lluvias aisladas.

En Bariloche, el viernes tuvo máximas cercanas a los 9 °C y mínimas de 5 °C. El sábado la temperatura llega a los 10 °C, con baja probabilidad de lluvias; el domingo y el lunes las máximas subirán a 13 °C y 14 °C, respectivamente, aunque se mantendrá la posibilidad de precipitaciones en algunos períodos.

Centro y norte de Neuquén: el pronóstico para Zapala y Chos Malal

En Zapala, el viernes estuvo marcado por temperaturas bajas, con una máxima de 8 °C y una mínima de 4 °C. También hubo algo de lluvias y tormentas durante distintos momentos de la jornada.

El sábado las condiciones serán más estables, con una máxima de 11 °C y una mínima de apenas 1 °C. La probabilidad de precipitaciones será baja, por lo que se espera una jornada con nubosidad variable.

Para el domingo, Zapala tendrá una máxima de 15 °C y una mínima de 5 °C. El pronóstico contempla posibles lluvias aisladas, principalmente en algunos períodos del día, con una probabilidad de precipitaciones que puede alcanzar entre el 10% y el 40%.

En Chos Malal, las temperaturas serán algo más elevadas hacia el cierre del fin de semana. La máxima pasará de 11 °C el viernes a 13 °C el sábado y 14 °C el domingo, con una mínima de 8 °C durante el fin de semana.

Costa de Río Negro: cómo estarán Viedma y Las Grutas durante el fin de semana

En Viedma, el viernes tuvo una máxima de 14 °C y una mínima de 8 °C, con algunas precipitaciones. Para el sábado se esperan condiciones más variables, con lluvias posibles en algunos períodos y temperaturas similares.

El domingo llegará con una máxima de 19 °C y una mínima de 9 °C. La probabilidad de precipitaciones será baja, por lo que se espera una jornada con mejores condiciones en comparación con otros sectores de la región.

En Las Grutas, el viernes tuvo temperaturas de entre 8 °C y 14 °C, con nubosidad y algo de lluvias. El sábado se mantendrán valores similares, aunque no se descartan precipitaciones aisladas durante parte del día. Para el domingo se prevé una máxima de 18 °C y una mínima de 11 °C, con baja probabilidad de precipitaciones.