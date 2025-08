La poesía de Pablo Bernasconi que juega con el lenguaje y propone una experiencia sensorial

Sorprende una vez más. Esta vez, el artista visual, diseñador gráfico, ilustrador y escritor Pablo Bernasconi dio un paso al costado de la literatura infantil y publicó «Un cielo en el ojo», su primer libro de poemas.

Pero su incursión en la poesía no es nueva. Escribe desde hace unos 15 años, solo que entendió que éste era el momento adecuado para que «ese paquete de textos viera la luz en forma de libro«.

Está compuesto por 120 poesías, pero ninguna es más extensa de una página. Algunos de esos textos forman parte de una columna de poesía que Bernasconi publicaba los viernes en el diario La Nación. Y otros que, poco a poco, iba atesorando sin imaginar el destino final.

«Hay muchas impresiones y muchos momentos en forma metafórica. Por eso, diseñé ese libro acompañado por obras abstractas. Se me conoce por obras figurativas, por retratos, pero no por obras abstracta. En esta ocasión, decidí que la poesía se vinculase con una imagen no figurativa. Que acompañe de la forma más sutil posible», describió Bernasconi a diario RIO NEGRO.

Se definió como un lector asiduo de poesía: «La entiendo como una de las formas más amables de la literatura para dirigirse a los lectores. La poesía tiene algo de artesanía y de cuidado en la prosa. Como el haiku japonés (poema breve japonés): tiene una especie de síntesis, de condensación de conceptos y pocas líneas y palabras que es un logro«.

Esa síntesis, advirtió, hace que escribir poesía sea «extremadamente complejo», a pesar de que muchos crean que, por ser breve, es más sencilla. «Uno puede pasarse meses escribiendo líneas. Requiere mucha sintonía con el entorno poder expresarse en forma poética. Eso me atrae en gran medida y creo que es algo que, en este momento, el mundo necesita«, ponderó.

El diseño de «Un cielo en el ojo» estuvo a cargo del propio Bernasconi que se aseguró que ninguna página fuera igual a otra. Los poemas están escritos con diversas fuentes, otros son manuscritos; en otros casos, la poesía está «pintada». «La puesta en escena es muy artística, el diseño del libro es especial. No es un libro de poesía convencional; cada página presenta un escenario diferente«, especificó.

Cuando se le consulta por la base de su inspiración, reconoció que «en general, uno empieza a escribir sin saber a dónde terminará. No hay un horizonte claro como en los cuentos. La poesía te va llevando de a poco y atraviesa diferentes momentos». La inspiración proviene de algo cotidiano, del humor o malhumor, de un enojo o alegría, un estado de felicidad o de angustia. «Muchas veces, tiene que ver con algo que me atraviesa del entorno inmediato o alguna noticia del país o del mundo. Hay poesías que hablan de lo ecológico, de algo más emocional o de recuerdos. No hay un temario definido. Todo está vinculado a momentos disímiles, pero en un grado conectado con mi forma de ver. Por eso, en estas poesías hay humor, juegos de palabras, mucha síntesis y mucho juego con la metáfora», indicó.

¿Qué tanta adrenalina genera el lanzamiento de un libro de poemas en esta ocasión? Bernasconi insistió en que su vinculación con la poesía no fue «de un día para el otro». «La primera vez que publiqué en el diario me dio cierto vértigo. Después, se fue dando paulatinamente. Fui generando una gimnasia de aprender a escribir mejor, aprender a contar mejor», admitió.

De todos modos, en la construcción de la poesía, dijo, uno atraviesa ciertos momentos. «Las palabras se van magnetizando entre sí, es placentero cuando uno entiende que esa construcción salió de adentro. Son procesos muy internos. Produce placer, pero también angustia cuando no sale. Es esquizofrénico oscilar entre ese estado en que uno está proclive a que la poesía salga y otro tan trabado en que la poesía se resiste a nacer. Es parte de este oficio», manifestó.

El libro fue presentado por el periodista Reynaldo Sietecase en la Feria del Libro en Buenos Aires y ahora fue el turno del espacio cultural Araucanía, al oeste de Bariloche. «En el lanzamiento, uno tiene el reparo nervioso acerca de cómo lo verá el lector. Pero aprendí que uno no puede agradarle a todo el mudo. Hay gente que prefiere otro tipo de poesía en verso. Y esto no es la poesía de Lorca. Es poesía libre sin rima ni verso«, afirmó.

«Un lujo», así definió el artista barilochense su último libro: «Está bien editado, tiene tapa dura, a cuatro colores. Es un objeto hermoso del que estoy orgulloso«.

Dos

Tengo en la espalda

dos alas pequeñas

más bien diminutas

translúcidas, como la culpa

imperturbable

de mi pena.

Tengo en la pena

dos culpas pequeñas

más bien diminutas

translúcidas, como las alas

imperturbables

de mi espalda.

Un cielo en el ojo, Pablo Bernasconi