La producción sobre la Noche de los Lápices quedó colgada como literatura de cordel en la plaza de Cipolletti

«Recordar para no repetir» fue la frase que usaron los grupos de adolescentes que se reunieron en la Plaza de la Justicia de Cipolletti, donde confluyeron cuatro establecimientos educativos con sus trabajos sobre la dictadura y la persecución política en la región. Se conmemoró así 49 años de la Noche de los Lápices, por la desaparición forzada de estudiantes secundarios de La Plata que reclamaban por el boleto estudiantil en 1976.

La actividad tuvo un anclaje en la región, con el relato de lo que pasó con los secundarios secuestrados en la zona.

Con la coordinación de la agrupación universitaria Jóvenes por la Memoria, las estudiantes leyeron conclusiones logradas en los talleres y en las aulas, mientras que después desplegaron en las diagonales de la plaza San Martín, poemas y escritos colgados en cordeles.

Hubo trabajo áulico, previo a la presentación artística en la plaza San Martín (foto Florencia Salto)

«Conocimos la historia de Leticia Veraldi, charlamos, vimos videos, hicimos lápices con lana porque a Leticia le gustaba tejer» dijo una de las oradoras. «Hoy es el día de los estudiantes secundarios y vamos a ser parte de este proyecto», agregaron los voceros de otros años.

En un documento, detallaron que el día de los estudiantes secundarios se conmemoraba «en voz colectiva, un presente que sigue de pie y en lucha. Estudiantes de nuestra misma edad que sufrieron la injusticia por haber defendido sus pensamientos propios«, explicaron.

Las y los jóvenes hablaron de la libertad de expresión, de la defensa de la escuela pública y de los derechos humanos «de todas, todos y todes. Les queremos compartir que hijos nacidos en cautiverio en 1976, nos vinieron a visitar el año pasado: los lápices siguen escribiendo», relataron al resto.

Estudiantes de cuatro establecimientos secundarios de Cipolletti trabajaron la historia de Leticia Veraldi, desaparecida a los 16 años, en 1977. (foto Florencia Salto)

La intervención artística continuó luego con un recorrido en grupos de unas 15 personas hasta Alem y Villegas, el último lugar donde se la vio a Leticia Veraldi, cuando se despidió de sus compañeras del colegio Belgrano. La APDH de Neuquén aportó material en videos y fotos para el trabajo pedagógico que las docentes realizaron con los cursos antes de la actividad en la que se emuló el camino de Leticia de regreso al hogar.

Leticia estaba en el Valle alejada del Nacional de Buenos Aires, donde varias de sus compañeras y compañeros que integraban el centro de estudiantes habían sufrido ataques y secuestros. Ella desapareció en 1977, secuestrada en el trayecto desde que salió del Belgrano y regresaba a la casa de la familia Labrune, en Villegas 775.

La casa, que perteneció a Noemí y Cristian Labrune, es actualmente residencia universitaria y un lugar de memoria, con una construcción ecosustentable que funciona abierta al público.

Estudiantes de la carrera de Turismo de la Universidad Nacional del Comahue, coordinaron la guiada tanto en el memorial de Leticia Veraldi como en la casa de Leticia. «Hoy es el día que acompañamos a la APDH y la gente de Casa de Leticia, pero tenemos visitas guiadas toda la semana», dijo Noemí Gutiérrez, docente universitaria de la UNCo.

La plaza San Martín fue el punto de encuentro para la actividad de Memoria (foto Florencia Salto)

Agregó que los estudiantes de Turismo «descubren una parte de la historia Argentina que en materias de historia no alcanzan a analizar en profundidad, la van comunicando y transmitiendo. Lo que más les impacta es saber que quienes estuvieron desaparecidos, estuvieron presas o torturadas, tienen su misma edad o algunos años menos», describió.

Dijo que como cátedra «Venimos trabajando desde el año pasado, guiaron estudiantes de la práctica profesional II. Les hace bien, porque a partir de que se tienen que preparar, profundizar y conocer más qué pasó en la dictadura en la región, descubren cosas no conocidas y conocen cosas que pasaron en sus ciudades en todo el Alto Valle».

Gladis Sepúlveda, sobreviviente de los centros clandestinos y secuestrada en Cipolletti cuando estudiaba Trabajo Social en la Universidad, se mostró conmovida por el despliegue de estudiantes y la recorrida.

«Siento una alegría muy grande, que no todo está perdido porque se nota en las opiniones de los chicos y chicas; los trabajos que dejaron en las diagonales de la plaza, muestran un trabajo previo muy duro. En este tiempo de tanto negacionismo y de tomar la historia de forma banal, que estén atentos a esa parte de la historia, da mucha fuerza», sostuvo.

La actividad comenzó como a las 14 y finalizó con una charla a las 17 en la Casa de Leticia (foto Florencia Salto)

Sol Busso, desde Jóvenes por la Memoria, destacó que «la imagen fue super emocionante: el centro de la plaza con los pañuelos blancos (pintados en el piso) y adolescentes que se iban encontrando con sus carteles, con sus profes, armando mates y con ganas de decir.

La sensación que me queda es que hay que hacer más espacios así, seguir acompañando y escucharlos porque tienen que ver mucho con su presente; hablan de los desaparecidos y las desaparecidas con un pie muy firme en el presente, lo que se notó en sus producciones», finalizó.