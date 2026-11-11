De Entre Ríos a Bariloche: tras una invitación en Uruguay viajaron para conocer a los referentes de la biotecnología

Todo comenzó casi por casualidad, del otro lado del Río de la Plata. Camila Marzó y Gianluca Pascuale estaban en Colón, Entre Ríos, cuando se enteraron de que ese mismo día se realizaba un foro de biotecnología en Montevideo, Uruguay. Decidieron cruzar el río para participar, sin imaginar que aquella experiencia los llevaría, unos meses después, hasta Bariloche.

Dos estudiantes de 3° y 2° año de la carrera de Biotecnología de la Universidad Nacional del Litoral llegaron a la ciudad cordillerana para participar de BioArgentina 2026, el encuentro organizado por la Cámara Argentina de Biotecnología (CAB), que reúne a científicos, empresarios, investigadores y emprendedores de todo el país.

Camila es oriunda de Colón, Entre Ríos, mientras que Gianluca llegó desde Santa Fe. En diálogo con Diario RÍO NEGRO, contaron cómo surgió la idea de viajar y qué encontraron en la jornada. “Nosotros estábamos en Colón en ese momento, nos enteramos ese mismo día que estaba el foro Biotec en Uruguay, en Montevideo. Le dije a mi viejo si podíamos ir y me dijo: ‘Bueno, dale, cruzamos el charco’”, recordó Camila.

Fue en ese encuentro donde escucharon a Graciela Ciccia, directora ejecutiva de la Cámara Argentina de Biotecnología, quien invitó a los asistentes a participar de BioArgentina 2026. “Ahí es donde la escuchamos hablar, nos enteramos porque ella invitó a todas las personas que estaban en el auditorio en ese momento a que vengan a participar”, contó.

A partir de ahí empezaron a organizar el viaje. Tenían que resolver cómo llegar hasta Bariloche, dónde alojarse y cómo hacer para estar presentes en el encuentro. Finalmente, lograron concretarlo. “Por suerte pudimos venir hasta acá, pudimos darnos la organización y todo, quedarnos en el hotel, se nos dio todo», agregó.

De los laboratorios a las empresas: lo que más los sorprendió

Una vez en BioArgentina, los estudiantes se encontraron con un espacio de intercambio entre investigadores, empresarios y emprendedores que trabajan en distintas áreas de la biotecnología. Una de las primeras cosas que les gustó fue la cantidad de participantes y la posibilidad de escuchar a profesionales con experiencia en el sector.

“Me llamó mucho la atención la cantidad de gente que hay, más que nada la cantidad de gente que te das cuenta que es importante dentro del mundo de las ciencias, que se nota que la tienen re clara”, contó Camila.

Entre las exposiciones, destacó especialmente la de Ana Clara Mignaqui, de Amplicon Bricks, de Dina Huapi. «Me inspiró muchísimo porque es una persona que pasó de la vida académica a la vida de la industria casi que de golpe”, relató. “No fue algo que lo hizo ni bien salió de la facultad o ni bien terminó el doctorado, tuvo mucha trayectoria y después decidió saltar a la industria”, explicó.

«Tener también la oportunidad de hablar con ella y con otras personas experimentadas, como el disertante internacional. La verdad que muy lindo todo, súper interesante todas las charlas, todos los bloques, súper inspirador”, destacó.

Gianluca, por su parte, destacó especialmente las presentaciones de las empresas emergentes que participaron del encuentro. “A mí personalmente me encantaron todas las startups, me parecieron increíbles, motivacionales y una locura la cantidad que son, a lo que llegan a lograr”, señaló, «también la calidez de toda la organización de BioArgentina en sí. Me encanta el contexto en el que están”, agregó.

“La investigación no tiene que morir en un paper”

La invitación que escucharon meses atrás en Montevideo terminó convirtiéndose en una oportunidad para conocer otra dimensión del trabajo científico. Al hablar sobre Graciela Ciccia y el papel de la Cámara Argentina de Biotecnología, los estudiantes destacaron especialmente la posibilidad de vincular la investigación académica con aplicaciones concretas.

Para los estudiantes, una de las ideas más importantes que transmite la Cámara es que el conocimiento científico puede trascender los laboratorios y convertirse en desarrollos que lleguen a la sociedad. “Te saca un poco ‘el cuco’ de que toda la investigación se queda en el laboratorio”, explicaron.

Y profundizaron sobre esa mirada: “Te muestra que no es algo que tiene que quedar en el laboratorio, que vos hacés una investigación y se muere en el paper, sino que es algo que puede llegar más allá, un descubrimiento revolucionario que puede llegar a las demás personas”. Esa es la idea detrás del lema de este año, que «el conocimiento crea valor», destcaron.

Un viaje que empezó en Montevideo y terminó en la Patagonia

Después de participar de las exposiciones, Camila y Gianluca tenían previsto aprovechar las últimas horas de la jornada para recorrer Bariloche y conocer también el funcionamiento de las BioRondas, el espacio de vinculación entre actores del sector.

“Ahora a la tarde vamos a dar una vuelta, vamos a ver también qué onda con las BioRondas, si nos podemos quedar”, contaron. El regreso estaba previsto para el día siguiente, con un viaje primero a Buenos Aires y después a Santa Fe.

Su historia comenzó con una invitación escuchada por casualidad en un foro de Montevideo. Meses después, los encontró en Bariloche, entre investigadores, empresas y emprendimientos biotecnológicos, con la posibilidad de conocer de cerca cómo el trabajo científico puede trasladarse del laboratorio a la industria.