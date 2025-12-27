La salud de Christian Petersen: estable y bajo atención médica en Buenos Aires

Las autoridades del Hospital Alemán difundieron un parte médico sobre el estado de salud del chef Christian Petersen, el primero desde su ingreso a esa institución, ocurrido en la tarde del viernes 26 de diciembre. Los detalles en esta nota.

Nuevo parte médico sobre la salud de Christian Petersen

Según confirmaron fuentes del sanatorio porteño, Petersen fue trasladado desde San Martín de los Andes luego de permanecer más de diez días internado en el Hospital Dr. Ramón Carrillo, donde había sido derivado de urgencia tras descompensarse durante una excursión para ascender al volcán Lanín.

“El viernes por la tarde, luego de un traslado sanitario sin complicaciones, el paciente C.P. fue ingresado al Hospital Alemán de Buenos Aires para continuar su atención en un centro de mayor complejidad”, señaló el comunicado oficial.

El parte agregó que, al arribar a la institución, el paciente se encontraba estable y fue recibido por un equipo médico interdisciplinario, que realizó una evaluación inicial y ajustó el tratamiento de acuerdo con su evolución, garantizando la continuidad de la atención médica.

Finalmente, el Hospital Alemán indicó que acompaña a la familia y que mantendrá una comunicación permanente, respetando en todo momento la confidencialidad de la información médica. El comunicado está firmado por el doctor Norberto Mezzadri, director médico de la institución.

Con información de La Nación