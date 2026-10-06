A horas de su partido despedida de la Selección Argentina, Lionel Messi recibió el título «Doctor Honoris Causa» de la Universidad de Buenos Aires.

Se trata de la máxima distinción honorífica que entrega la UBA y destacaron que «su trayectoria constituye un ejemplo de excelencia, perseverancia, humildad y ejercicio ético en el desarrollo de su actividad, así como de compromiso con la representación nacional de la República Argentina».

«Nunca imaginé poder tener una cosa así, algo que no tiene nada que ver, o sí relacionado con el fútbol, con todo lo que yo hice en el deporte. Es un orgullo para mí poder haberlo recibido, poder decir que soy un doctor honorífico. Así que muchas gracias», expresó del capitán.

Messi recibió el doctorado Honoris Causa de la UBA. (Foto: @Argentina)

«Es un día muy especial para mí, que sé que va a ser difícil, que voy a intentar disfrutarlo. Estoy tranquilo pero bueno, a medida que se va acercando el momento del partido se va complicando un poquito más y empezarlo de esta manera con este reconocimiento lo hace mucho más especial también. Muchísimas gracias y es un orgullo muy grande para mí», concluyó el «10».

Messi agradeciendo a la UBA por su Doctorado Honoris Causa el día de su retiro. Que enorme que es Leo, la emoción es total. https://t.co/ohxBr4SzVU — Adrián Lutvak (@alutvak) October 6, 2026

El partido despedida de la Selección Argentina será hoy a las 20 horas en el Monumental en un amistoso contra Benín. Se espera una jornada emotiva en la que el duelo futbolístico queda en segundo plano.

El Indio Solari, Charly García, Estela de Carlotto, Mirtha Legrand, Alejandro Dolina, Umberto Eco, Noam Chomsky y Jürgen Habermas son algunas de las personalidades nacionales e internacionales que recibieron el «Doctorado Honoris Causa» de la UBA.

La elección de las personalidades a las que se les otorga este título es tomada por el Consejo Superior de la UBA que está integrado por el rector, los decanos de las 13 facultades y representantes de los claustros de profesores, graduados y estudiantes.