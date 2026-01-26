Las mujeres y el fuego: el evento que reivindica el rol histórico de las asadoras de la Patagonia

La localidad de Rincón de los Sauces se alista para recibir una nueva celebración de raíces profundas y aromas intensos. El próximo 21 y 22 de marzo, el fuego se encenderá para dar vida a la tercera edición del «Encuentro de Mujeres Asadoras de Chivo». La reconocida cocinera de Neuquén y jurado del certamen, Jorgelina Esper, compartió los detalles en el programa Marca Patagonia por RÍO NEGRO RADIO.

El evento trasciende la competencia culinaria. Esper recordó que surgió gracias al trabajo de su «querido amigo» Moncho en Chos Malal que recogió los testimonios de «la mujer de campo».

Así supo que «en el momento de la transhumancia el hombre va con los animales, pero la que espera a la familia es la mujer que hace el asado cuando llegan a destino». Por eso buscaron revalorizar y visibilizar a la «mujer asadora» que «con los pocos recursos que tenía» preparaba un » gran banquete».

«Encuentro de mujeres asadoras»: un intercambio de saberes

El objetivo principal no apunta a la rivalidad, sino al intercambio de saberes. Se busca un clima de disfrute donde cada asadora pueda transmitir sus técnicas y secretos. Esper remarcó que la procedencia de las concursantes refleja el éxito de la convocatoria: en la edición anterior, casi cuarenta grupos llegaron desde Neuquén, Rawson, Santa Fe y Buenos Aires.

La técnica obligatoria para el certamen es la cocción «a la estaca». Sin embargo, cada participante tiene la libertad absoluta para agregar los detalles que definen su plato. La inclinación de la pieza, el tipo de leña, el momento de la salazón o la composición del chimichurri son decisiones personales que marcan la diferencia. Jorgelina destacó la creatividad de las asadoras, donde ingredientes como la jarilla aportan matices únicos a las preparaciones.

El cocinero Claudio Abraham también será jurado. Esper explicó que el rol de ambos implica una responsabilidad y también un aprendizaje constante. Ella se definió como una «esponja» atenta a absorber cada novedad.

La limpieza, el orden y la historia detrás de cada equipo suman puntos valiosos. Muchas mujeres llegan impulsadas por familiares o amigos, listas para romper con el prejuicio de que el asado es territorio exclusivo de los hombres.

Para Jorgelina, nacida en una familia de tradición asadora, este evento posee un valor sentimental especial. Rememora a sus abuelas, Nina y Dora, quienes dominaban el arte de la cocina mucho antes de que su padre tomara la posta. Hoy, ella y muchas otras mujeres demuestran que el manejo de las brasas no tiene género, sino pasión y técnica.

El ritual detrás del fuego: secretos y desafíos de la estaca

Para los amantes del asado, la experiencia comienza mucho antes de servir la comida. Jorgelina Esper subrayó que el acto de comer representa la culminación de un proceso meticuloso. La planificación, la compra de los insumos y el encendido del fuego constituyen la verdadera esencia del ritual.

En el Encuentro de Asadoras, la modalidad «a la estaca» impone sus propias reglas. Esta técnica tradicional requiere paciencia y conocimiento. Las participantes deben decidir si colocan los cuartos traseros hacia arriba o hacia abajo, cómo sujetar la pieza con alambre y qué ángulo de inclinación favorece la cocción perfecta.

Esper recordó su propia iniciación ante la parrilla en solitario. Bajo la tutela de su amigo «Moncho» aprendió a encastrar el chivo. Él le enseñó técnicas, como armar el chivo en la estaca, un desafío que enfrentarán las concursantes en Rincón de los Sauces en marzo.

Los detalles marcan la identidad de cada asadora. Un chimichurri guardado en una botella especial, el uso de hierbas autóctonas o una salazón tardía pueden transformar el sabor por completo. El jurado valora esa historia, la explicación del porqué de cada elección y la pasión que cada mujer pone en su estaca.

Los detalles del Encuentro de Mujeres Asadoras

La gastronomía neuquina vive un momento de auge gracias al apoyo gubernamental y municipal. Rincón de los Sauces apuesta fuerte por este sector y consolida su posición en el calendario turístico. La fiesta incluye además destrezas camperas y actividades para toda la familia, lo que asegura un fin de semana de entretenimiento integral.

La inscripción permanece abierta hasta el primero de marzo a través del formulario disponible en las redes del municipio. La invitación es clara: acercarse, aprender y celebrar la cultura del chivo neuquino en un ambiente de camaradería.