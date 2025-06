Las rutas de la Patagonia, un reto para las cubiertas: cómo cuidarlas al viajar según un experto

Las vacaciones de invierno cada vez están más cerca en el calendario de este 2025, solo restan un par de semanas para que inicie el receso escolar. Con la confirmación oficial, las familias comienzan a planear el camino hacia los principales destinos turísticos de invierno de Argentina y así poder disfrutar de la temporada de nieve. Por eso, si vas a viajar en auto por las rutas de Río Negro y Neuquén, prestá atención a las recomendaciones sobre el uso de cadenas en las cubiertas. «De esta manera tenemos un buen agarre entre el parche de contacto y la vía de circulación», dijo a Diario RÍO NEGRO, Diego Alfonso, director de Seguridad Vial de la Secretaria de Emergencias y Gestión del Riesgo de Neuquén.

En ese sentido, respecto a las consideraciones principales a tener en cuenta, Alfonso explicó que debemos estar atentos a que «el rodado del neumático sea el sea el que nos va a figurar a nosotros por manual, porque tenemos distintos tipos de rodados, y tenemos distintos tipos de medidas de neumático, entonces hay que respetar siempre la medida». Además, afirmó que «los vehículos acá en Argentina salen con cubiertas mixtas y aquellos que tiene la oportunidad o la posibilidad económica de colocar en época invernal una cubierta de invierno es mucho mejor. Esto le va a permitir tener mejor tracción y mejor frenada a la hora de estar circulando».

Asimismo, confirmó que «de esa manera tenemos un buen agarre entre el parche de contacto y la vía de circulación». Sin embargo, advirtió que «esto tampoco nos va a permitir a nosotros circular a grandes velocidades».

Recomiendan circular con precaución ante el alerta por el mal estado de rutas

Respecto al mantenimiento de los neumáticos, Diego apuntó consideraciones a tener en cuenta y reiteró que «el rodado del neumático que vamos a utilizar sea el que viene de fábrica por manual». También, recomendó que «la presión del neumático también sea la que figura por manual dependiendo del vehículo, que esta presión debe ser siempre calibrada y tomada previo a un viaje. Mientras que, de no viajar se recomienda que sea semanalmente porque varía teniendo en cuenta la presión atmosférica y el cambio de temperatura».

Luego, el director de Seguridad Vial de la Secretaria de Emergencias y Gestión del Riesgo de Neuquén se refirió al «mal estado» de la Ruta Nacional 151, que vuelve a ser el centro de reclamos por parte de conductores y conductoras de Río Negro e incluso La Pampa. Su deterioro no solo rompe vehículos, sino que implica un gran peligro para quienes deben tomar esa vía para realizar sus viajes. «En tramos rotos como pasa en Ruta 151 no vamos a tener un neumático que soporte un impacto grande y no se dañe».

«Lo único que vamos a tener que hacer nosotros es disminuir la velocidad, tratar de evitar esos pozos, y en el caso de que no sea evitable, transitar a una velocidad muy baja de manera tal de que el neumático y el caucho no se genere un daño interno que a la vista humana no va a ser factible de percibir», sostuvo Diego Alfonso. Además, aseveró que «muchos neumáticos cuando se golpean se dañan internamente, se genera como un desgarro interno que no son palpables o visibles al ojo humano. Cuando nosotros tomamos velocidades, por lógica el neumático toma internamente mucha temperatura y puede ocasionar inclusive hasta una deformación o el reventón de una cubierta que se encuentra dañada».

Neumáticos, cadenas y precaución: las claves para un viaje seguro en las vacaciones de invierno

Seguidamente, Alfonso sugirió en diálogo con Diario RÍO NEGRO, que «teniendo en cuenta que sean cubiertas mixtas, sean cubiertas de verano, invierno lo que sea y nos encontremos en una situación en la cual, nosotros sabemos que lógicamente fuimos al sector cordillerano o nos sorprende por ahí la nieve, siempre se aconseja poseer cadenas, portar cadenas en el vehículo, de manera tal que se coloquen».

En cuanto a la importancia del uso de cadenas, explicó en detalle que «esto va a permitir que por ahí, lo que por naturaleza el neumático no va a poder hacer es tener tracción porque se va interponer el barro, el hielo o la nieve».

«Lo que va a permitir la cadena es generar una fractura entre esa interposición y le va a dar tracción nuevamente al vehículo. Estas recomendaciones son teniendo en cuenta que la velocidad de circulación no debe exceder los 30 o 40 km/h, porque sino también lo que vamos a generar es un daño interno en el neumático producto de la deformación que va generando la misma cadena entre el parche de contacto y la vía de circulación», aseguró el director de Seguridad Vial de la Secretaria de Emergencias y Gestión del Riesgo de Neuquén.

Cómo prepararse para viajar por rutas de Neuquén y Río Negro durante las vacaciones de invierno

Sobre el uso correcto de las cadenas, Diego aconsejó que las simples «se coloquen en donde el vehículo tiene tracción. Los vehículos tipo sedan en su gran mayoría tienen tracción delantera. Por ende, se colocan allí las cadenas y en el caso de circular en una camioneta 4×4 se colocan las cadenas dobles y generalmente se ubican en la parte delantera». «Tener las cadenas colocadas en las dos cubiertas delanteras nos va a permitir tener tracción, porque es por donde tracciona el vehículo y en el caso de la doble le vamos a dar una tracción 4×4 y dirección, tener el dominio y el control del vehículo en cuanto a su direccionalidad es sumamente importante», puntualizó.

También, recordó en señal de aviso «que la ventaja de esto es que allí en la parte anterior del vehículo posee la mayor cantidad de peso, por ende esto va a ayudar a que la cadena genere esa fractura entre lo que se quiere interponer entre el parche de contacto del neumático y la vía de circulación».

Consejos claves para viajar en las rutas: qué tener en cuenta por la nieve antes antes de salir

Finalmente, Alfonso concluyó diciendo que si vamos a colocar cadenas, en el vehículo debemos tener «un par de guantes y alguna palita chiquita. Lógicamente ropa adecuada porque si tenemos práctica nos va a llevar unos minutos colocarlas y esos minutos al aire libre, cuando la temperatura está por debajo de los 0 °C genera en el humano la motricidad de acción, lo quiere decir, que el movimiento de la mano se vea entorpecido por el mismo frío».

«Por lógica se recomienda siempre practicar la colocación de las cadenas previo a viajar. Entonces, en el hipotético caso de que tengan que colocar las cadenas, ya tengamos un conocimiento de como se colocan, como funcionan. A parte, la consideración de tener en cuenta que esa cadena es para el rodado del vehículo en el que voy a circular. Porque también hemos tenido muchos casos en los que compran cadenas sin verificar el rodado del vehículo y después se encuentran con que las cadenas son grandes o son chicas», dijo a Diario RÍO NEGRO.