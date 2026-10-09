Ley Federico: Río Negro instalará tableros para que más personas puedan comunicarse

Río Negro tiene marco legal para la implementación de tableros que permitan comunicarse sin necesidad de utilizar palabras. Foto: ilustrativa

La Legislatura de Río Negro sancionó la Ley Federico, que establece la instalación de tableros de Comunicación Aumentativa y Alternativa (CAA) para facilitar la interacción de personas con dificultades para expresarse mediante el habla.

La medida, inspirada en la historia de un joven de Viedma con síndrome de Angelman, alcanzará a los espacios públicos provinciales como salud, educación, cultura, turismo y administración pública.

¿Cómo funcionan los tableros de comunicación?

Los tableros utilizan pictogramas, imágenes y símbolos que permiten expresar necesidades e interactuar a través de las indicaciones, sin depender exclusivamente del lenguaje oral.

La herramienta fue pensada para complementar la comunicación de personas con dificultades del lenguaje, entre ellas quienes tienen autismo, parálisis cerebral, afasia o síndromes genéticos.

Aunque también señalan en los fundamentos que los paneles impresos pueden ser útiles para personas que atraviesan una situación de emergencia, infantes, extranjeros y adultos mayores.

La historia de Federico que dio origen a la ley

La iniciativa fue inspirada en Federico, un joven rionegrino de 25 años que nació con síndrome de Angelman, un trastorno neurogenético que produce una ausencia o reducción muy severa del habla.

Según los fundamentos del proyecto de JSRN, su familia comenzó a buscar herramientas para que pudiera comunicarse cuando en Viedma todavía no había un desarrollo extendido de sistemas alternativos, requiriendo el acompañamiento de áreas como fonoaudiología y educación para acompañar su trayectoria

En este sentido, la iniciativa familiar permitió extender la propuesta para que las personas puedan comunicarse sin depender de apoyos individuales, sino también de las condiciones que ofrecen las instituciones y el entorno.

Aplicación y costos

La nueva ley rionegrina contempla su instalación en organismos públicos como hospitales, escuelas y dependencias estatales, incluyendo espacios culturales y turísticos.

La autoridad de aplicación será el Ministerio de Desarrollo Humano, a través de la Subsecretaría de Políticas Públicas para Personas con Discapacidad, encargada de instrumentar la señalética, definir los modelos y establecer las ubicaciones específicas de los tableros.

Mientras que, en relación a costos y funcionamiento, los fundamentos destacan que se trata de una herramienta de bajo costo que puede contribuir a mejorar la autonomía y reducir las barreras de comunicación, invitando a adherir a los municipios.