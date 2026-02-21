A un año de la desaparición de Lian Gael Flores en Córdoba: sigue la búsqueda y la recompensa de $20 millones

A casi un año de la desaparición de Lian Gael Flores en Córdoba, la causa judicial sigue en etapa investigativa y continúa la búsqueda. El niño fue visto por última vez el 22 de febrero de 2025 en Ballesteros Sud. La recompensa de $20 millones permanece vigente para quienes aporten datos comprobables.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, no hay personas detenidas vinculadas de manera directa con el hecho. Se mantienen medidas de difusión y convocatoria pública para obtener información.

Búsqueda de Lian Gael Flores en Córdoba: rastrillajes, recompensa y pistas bajo análisis judicial

Con el avance del expediente se realizaron rastrillajes, toma de testimonios y análisis de elementos incorporados a la causa. La investigación incluyó distintas hipótesis y líneas de trabajo, sin resultados concluyentes sobre el paradero del niño.

Se solicitó la detención de vecinos tras detectar en sus teléfonos celulares archivos de abuso sexual infantil. La medida fue adoptada dentro de una línea de investigación abierta, aunque no se informó una conexión directa con la desaparición.

Ballesteros Sud, Córdoba, localidad donde fue visto por última vez el niño.

El Gobierno Nacional dispuso elevar la recompensa a $20 millones para quienes aporten información útil, precisa y comprobable.

También se difundió una actualización del rostro realizada con herramientas de inteligencia artificial. La imagen busca proyectar cómo podría verse en la actualidad y facilitar su reconocimiento.

Recompensa de $20 millones y actualización con IA para sostener la búsqueda nacional

Desde el inicio del caso se activaron mecanismos de alerta para ampliar la difusión en todo el país. La convocatoria a la comunidad continúa abierta para aportar datos que permitan avanzar en la investigación judicial.

La familia reiteró su postura en declaraciones públicas. “Mi hijo está vivo”, expresó su madre, al sostener la esperanza y pedir que la causa avance hasta esclarecer lo ocurrido. A casi doce meses de la desaparición, no hay confirmaciones sobre el destino del niño.