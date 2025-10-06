Los íconos de la infancia vuelven renovados: galletitas clásicas en envases coleccionables

Algunas galletitas trascienden el kiosco y se convierten en recuerdos de infancia. Ese es el caso de las «Merengadas» y las «Sonrisas», dos clásicos que vuelven este octubre con un formato renovado: latas coloridas de edición limitada, pensadas tanto para disfrutar de los sabores tradicionales como para coleccionar.

Ambas marcas, históricamente producidas por Bagley y actualmente bajo el Grupo Arcor, mantienen sus recetas originales, pero el cambio más visible está en el envase. Los nuevos diseños son llamativos, reutilizables y buscan evocar la nostalgia de quienes crecieron con ellas, al mismo tiempo que atraen a nuevas generaciones.

Foto: X / @Infokioscos.

Diseño y contenido de las latas

Cada lata incluye varios paquetes de las galletitas clásicas, conservando sus sabores tradicionales. El envase, colorido y con acabados especiales, se puede volver a usar para guardar otros objetos, transformando cada lata en un pequeño objeto de colección.

Las latas estarán disponibles en kioscos seleccionados de todo el país y en plataformas de comercio electrónico como Mercado Libre, donde ya se ofrecen con opciones de envío o retiro en local. La lata de «Sonrisas» tiene un precio de $24.999 y se puede pagar hasta en 12 cuotas.

Un repaso por los clásicos