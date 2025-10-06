ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE
Sociedad

Los íconos de la infancia vuelven renovados: galletitas clásicas en envases coleccionables

“Merengadas” y “Sonrisas” regresan con envases coloridos y edición limitada, combinando nostalgia, diseño moderno y la posibilidad de coleccionarlas.

Redacción

Por Redacción

Clásicos del kiosco ahora se coleccionan en latas coloridas. Foto: gentileza.

Clásicos del kiosco ahora se coleccionan en latas coloridas. Foto: gentileza.

Algunas galletitas trascienden el kiosco y se convierten en recuerdos de infancia. Ese es el caso de las «Merengadas» y las «Sonrisas», dos clásicos que vuelven este octubre con un formato renovado: latas coloridas de edición limitada, pensadas tanto para disfrutar de los sabores tradicionales como para coleccionar.

Ambas marcas, históricamente producidas por Bagley y actualmente bajo el Grupo Arcor, mantienen sus recetas originales, pero el cambio más visible está en el envase. Los nuevos diseños son llamativos, reutilizables y buscan evocar la nostalgia de quienes crecieron con ellas, al mismo tiempo que atraen a nuevas generaciones.

Foto: X / @Infokioscos.

Diseño y contenido de las latas

Cada lata incluye varios paquetes de las galletitas clásicas, conservando sus sabores tradicionales. El envase, colorido y con acabados especiales, se puede volver a usar para guardar otros objetos, transformando cada lata en un pequeño objeto de colección.

Las latas estarán disponibles en kioscos seleccionados de todo el país y en plataformas de comercio electrónico como Mercado Libre, donde ya se ofrecen con opciones de envío o retiro en local. La lata de «Sonrisas» tiene un precio de $24.999 y se puede pagar hasta en 12 cuotas.

Un repaso por los clásicos

  • Merengadas: Dulces y suaves, con rellenos frutales como frutilla, chocolate o vainilla, su nombre remite al merengue y a la ligereza característica de estas galletitas.
  • Sonrisas: Reconocidas por su relleno de gelatina de frutilla y su envase original en paquetitos, fueron pensadas para meriendas escolares y recrean alegría con cada mordida.

Temas

galletas

galletitas

Infancia

recuerdos

Algunas galletitas trascienden el kiosco y se convierten en recuerdos de infancia. Ese es el caso de las "Merengadas" y las "Sonrisas", dos clásicos que vuelven este octubre con un formato renovado: latas coloridas de edición limitada, pensadas tanto para disfrutar de los sabores tradicionales como para coleccionar.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Certificado según norma CWA 17493
Journalism Trust Initiative Nuestras directrices editoriales
<span>Certificado según norma CWA 17493 <br><strong>Journalism Trust Initiative</strong></span>

Comentarios