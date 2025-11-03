Tormentas en el Alto Valle este lunes: hasta cuándo seguirán las lluvias en Neuquén y Río Negro

Lluvias en el inicio de noviembre en el Alto Valle de Neuquén y Río Negro.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para el Alto Valle de Neuquén y Río Negro una semana con inestabilidad. Desde este lunes se esperan lluvias y tormentas en Neuquén y Río Negro. Hasta cuándo seguirán las precipitaciones en este inicio de noviembre.

Lluvias y tormentas en el Alto Valle: el clima en Neuquén, Roca y Regina

En Neuquén, desde este lunes por la tarde se espera tormentas aisladas que seguirán hacia la noche. Se espera quela inestabilidad siga el martes con chaparrones en la tarde. Para el miércoles y jueves también se esperan lluvias. Para el viernes se espera una jornada mayormente nublada, pero no hay anuncios de precipitaciones.

En Roca y Villa Regina también se esperan jornadas inestables en el inicio de noviembre. Con lluvias desde este lunes y hasta el jueves inclusive. Además con vientos que rondarán los 30 km/h y ráfagas de hasta 50 km/h.

Semana cálida con aumento de inestabilidad en el Alto Valle

Desde la AIC, comunicaron que en su pronóstico extendido para la región que este lunes «la semana se presenta cálida con aumento de la inestabilidad, hacia la noche y mañana inestable con tormentas».

Además, «para la zona de los lagos cubierto con lloviznas hacia la noche y martes».