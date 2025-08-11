Mapa | Dónde queda la famosa firma del Alto Valle que procesa casi 2.000 toneladas de fruta por día

Jugos S.A. es netamente riaginense y se volvió super conocida. La famosa firma de Villa Regina que se dedica a la producción de jugos concentrados, quedó en pie en el Alto Valle. Desde los socios que la componen hasta el plantel que desempeña tareas puertas adentro, ya que casi el 100% de los empleados son de la ciudad. Te contamos dónde queda.

La compañía queda ubicada en Bartolo Luis Pasin en la ciudad de Villa Regina. Es un enorme edificio que sobresale en una de las calles principales, a la orilla de la Ruta 22.

Allí además de darle valor agregado a la fruta para industria en los meses de plena temporada, la innovación y la búsqueda de nuevas actividades es una constante para quienes dirigen el rumbo.

“Traemos fruta desde Pomona hasta la última picada de El Chañar, hay una logística muy grande y se mueven muchos kilos en temporada. Acá molemos casi el 50% de la fruta de industria del Valle”, expresó su gerente general, Daniel González.

Innovación en el Alto Valle: la historia de la firma más famosa de Villa Regina

Una de sus inquietudes inquietud llevó a Jugos S.A. a crear una nueva unidad de negocios de la cual nacieron las marcas Fruggina, un jugo natural concentrado; y Reggia, una sidra hecha con los mejores ingredientes y endulzada con jugo concentrado, algo que no es muy fácil de encontrar en este producto elaborado de manera industrial. Todo esto producido y envasado en la planta de la firma con materia prima de calidad.

El gran problema que ha padecido la actividad frutícola en la última década es la pérdida de hectáreas productivas. “De 50 a 60 mil hectáreas que llegó a tener el Valle hoy estamos en 30 mil hectáreas. Y de industria por lo general habían unas 600 a 700 mil toneladas y hoy estamos en 300 mil promedio”, dijo el gerente de Jugos S.A.

Una de las claves de la subsistencia y de seguir siendo competitivos es que “el socio avala el objetivo de mejora continua y si hay rentabilidad se invierte en la planta, ya sea en equipos de última generación o en nuevas unidades de negocio, y eso te permite subsistir y crecer, porque de 16 empresas que éramos que queden cuatro es por algo”.

Esta modernización permite que Jugos S.A. procese en plena temporada casi 2 millones de kilos de fruta por día.