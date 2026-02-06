Mapa | Fiesta de la Confluencia 2026: cómo llegar a la Isla 132, colectivos gratis y los ingresos
La organización dispuso un operativo especial para evitar colapsos. Dónde te deja el cole gratuito y por qué calle tenés que entrar si tenés pulsera preferencial.
Llegar a la Fiesta de la Confluencia 2026 sin contratiempos requiere planificación. Con una convocatoria multitudinaria, la municipalidad de Neuquén recomienda evitar el auto particular y optar por el transporte público o los traslados peatonales.
Para quienes decidan ir a la Isla 132, es clave saber que existen dos accesos diferenciados según el tipo de entrada:
- Calle Río Negro: Es el portal principal y el camino obligado para quienes van al campo general. Se accede bajando por Avenida Olascoaga hasta el río.
- Calle Linares: Es el ingreso recomendado para quienes tienen acceso preferencial o entradas VIP. También es el punto más cercano para quienes llegan en colectivo gratis del municipio.
Colectivos gratis: horarios y recorrido
Para facilitar la movilidad, funcionará un servicio de colectivos totalmente gratuito durante los cuatro días del festival.
- Salida: Desde el Parque Central (calles Mitre y Corrientes).
- Llegada: Te dejan en las calles Comahue y Boerr, a metros del ingreso por Linares.
- Horario: El servicio comienza a las 17:00 y el último coche de regreso sale del predio a las 03:00 AM.
- Frecuencia: Salen a demanda, con una espera estimada de 15 a 20 minutos.
Para los que prefieren caminar, el trayecto desde el centro de Neuquén demanda unos 35 a 45 minutos a paso normal. Es la opción más saludable y te asegura evitar cualquier embotellamiento en la zona ribereña, pero recordá llevar agua.
