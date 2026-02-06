Mapa | Fiesta de la Confluencia 2026: cómo llegar a la Isla 132, colectivos gratis y los ingresos

Llegar a la Fiesta de la Confluencia 2026 sin contratiempos requiere planificación. Con una convocatoria multitudinaria, la municipalidad de Neuquén recomienda evitar el auto particular y optar por el transporte público o los traslados peatonales.

Para quienes decidan ir a la Isla 132, es clave saber que existen dos accesos diferenciados según el tipo de entrada:

Calle Río Negro: Es el portal principal y el camino obligado para quienes van al campo general . Se accede bajando por Avenida Olascoaga hasta el río.





Es el portal principal y el camino obligado para quienes van al . Se accede bajando por Avenida Olascoaga hasta el río. Calle Linares: Es el ingreso recomendado para quienes tienen acceso preferencial o entradas VIP. También es el punto más cercano para quienes llegan en colectivo gratis del municipio.

Colectivos gratis: horarios y recorrido

Para facilitar la movilidad, funcionará un servicio de colectivos totalmente gratuito durante los cuatro días del festival.

Salida: Desde el Parque Central (calles Mitre y Corrientes ).



Desde el Parque Central (calles ). Llegada: Te dejan en las calles Comahue y Boerr , a metros del ingreso por Linares.



Te dejan en las calles , a metros del ingreso por Linares. Horario: El servicio comienza a las 17:00 y el último coche de regreso sale del predio a las 03:00 AM .



El servicio comienza a las y el último coche de regreso sale del predio a las . Frecuencia: Salen a demanda, con una espera estimada de 15 a 20 minutos.

Para los que prefieren caminar, el trayecto desde el centro de Neuquén demanda unos 35 a 45 minutos a paso normal. Es la opción más saludable y te asegura evitar cualquier embotellamiento en la zona ribereña, pero recordá llevar agua.