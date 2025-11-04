Qué revelo la autopsia sobre el muerto en un desagüe de Plottier

Investigan la muerte de un hombre en Plottier. Foto: Gentileza Facebook Bomberos Voluntarios de Plottier.

Anoche fue hallado en Plottier el cuerpo sin vida de un hombre de 40 años. Fue en la zona de barrio La Esperanza, indicaron desde bomberos voluntarios de la localidad. Este mediodía se conoció la causa de la muerte. Fuentes judiciales revelaron los resultados preliminares de la autopsia.

Hallaron un cuerpo en Plottier: la víctima murió ahogada reveló la autopsia

Desde el Ministerio Público Fiscal indicaron a Diario RÍO NEGRO que según el informe preliminar que recibió la fiscal Guadalupe Inaudi el hombre murió por asfixia por sumersión (ahogamiento). Además que no hubo «indicios de intervención de terceras personas». Por lo que se descartó que sea un hecho de criminalidad.

Personal de bomberos informaron que colaboraron con personal de buzos de la Policía del Neuquén, Criminalística y efectivos de la comisaría 7°. Fue sobre calle Percy Clarck, en zona B° La Esperanza. «En el sector del desagüe apareció sin vida un ciudadano de 40 años», indicaron.

«Se realizó tareas de iluminación y extracción de la víctima», agregaron.

Encontraron muerto a un hombre en la isla 132 de Neuquén

En Neuquén capital se montó este martes un gran operativo debido al hallazgo de un hombre muerto en la Isla 132. Su cuerpo fue hallado en el río Limay por personal de Prefectura.

Desde la Fiscalía informaron a este medio que están trabajando para esclarecer causas de muerte y su identidad.