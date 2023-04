Marcharán por la sobrepoblación de perros en Neuquén: «la problemática existe»

Paola Guzmán, la referente del grupo de vecinos organizados para la defensa de los derechos de los animales no humanos de Neuquén, habló con RÍO NEGRO RADIO para invitar a la sociedad a marchar por las «terribles consecuencias para la salud humana, animal y ambiental» de la sobrepoblación de perros y gatos. Se trata de una convocatoria a nivel provincial, donde se replicarán las actividades en más localidades del interior.

Reclaman que se ejecute «una política de equilibrio poblacional». Guzmán explicó que, si logra castrar al 20% de la población total de canes y felinos, se podría controlar: «el problema tiene solución, si se hace como corresponde se puede maximizar el recurso y disminuir los costos».

No cuentan con datos oficiales, pero aseguran que hay localidades donde las castraciones gratuitas están suspendidas, como en el caso de Cutral Co y Plaza Huincul. La referente señaló que en San Martín de los Andes, por ejemplo, no realizan esterilizaciones felinas, porque «como no se ven no se aplican políticas preventivas».

«Está a la vista que la sobrepoblación existe, porque nosotras la sufrimos, nosotras somos las implicadas, las que tratamos de salir a auxiliar y contener la problemática como podemos. Somos ciudadanas, trabajadoras, la mayoría mujeres que tenemos que poner de nuestros recursos, nuestro tiempo. No damos abasto, ponemos en jaque nuestra economía, nuestra salud, nuestro bienestar», remarcó Guzmán.

Se reunirán este sábado 29 de abril a las 18 horas, en el monumento a San Martín en Neuquén capital, para reclamar por una política de equilibrio poblacional para perros y gatos: «Esto produce maltrato, abandono, enfrentamiento entre vecinos, mordeduras, accidentes. Las primeras víctimas son los animales, por supuesto, pero también la comunidad en general».

Escuchá a la referente de los vecinos organizados de Neuquén, Paola Guzmán, en RÍO NEGRO RADIO:

