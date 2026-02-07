Mareas extraordinarias en Las Grutas este 7 y 8 de febrero 2026: los horarios en que rozará los 9 metros
El fenómeno generará olas de gran altura. Las autoridades navales advirtieron por el peligro de estacionar o acampar cerca del mar.
El fenómeno de las mareas extraordinarias vuelve a poner en alerta a Las Grutas y otras playas que conforman el Golfo San Matías. Las autoridades navales informaron que este fin de semana se esperan olas de gran magnitud, con alturas que rondarán entre los 8 y los 9 metros.
Con una tabla de mareas correspondiente al Servicio de Hidrografía Naval, que fue compartida por Prefectura Naval y la Secretaría de Turismo de Las Grutas, se advirtió a la zona del Golfo San Matías para este sábado 7 y domingo 8 de febrero de 2026.
Las mareas generarán una ocupación masiva de espacio por parte del mar, lo que podría dejar sin acceso a la playa a quienes se encuentren en la zona.
De acuerdo a lo informado, las variaciones podrán alcanzar hasta casi los nueve metros por lo cual se recomendó evitar estacionar los vehículos y/o acampar cerca del mar.
Mareas extraordinarias en Las Grutas y alrededores: horarios clave a tener en cuenta
Los horarios más críticos de este fin de semana serán los siguientes:
- Sábado 7 de febrero: 03:34, con una marea de 8,72 metros; y a las 16:00 alcanzando los 8,66 metros.
- Domingo 9 de noviembre: 04:17, con una marea de 8,35 metros y 16:42, alcanzando los 8,31 metros.
