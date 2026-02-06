Alerta por mareas extraordinarias en Las Grutas: el mar superará los 9 metros este viernes
La Agencia de Turismo de Las Grutas advirtió sobre pleamares de gran altura que afectarán las costas del Golfo San Matías hasta el final de la semana. Conocé los horarios críticos, las zonas de riesgo para estacionar y las precauciones para disfrutar del agua de forma segura.
El fenómeno de las mareas extraordinarias en Las Grutas continúa marcando el ritmo de la temporada en el Golfo San Matías. Durante este viernes 6 de febrero 2026, se espera que el agua alcance niveles críticos, superando los 9 metros de altura en los momentos de pleamar.
Esta situación, informada por la Agencia de Turismo local, requiere que tanto residentes como turistas en la zona de Las Grutas extremen las medidas de seguridad, especialmente en los puntos donde la restinga desaparece por completo y el mar llega hasta la base de los acantilados.
Horarios y alturas de las mareas extraordinarias en Las Grutas: ¿a qué hora sube el mar este viernes?
Para este cierre de semana, los registros oficiales indican que el fenómeno tendrá dos momentos de máximo nivel que afectarán el uso de las playas:
- Madrugada: a las 02:51, la marea alcanzó su primer pico de 9,00 metros.
- Tarde: el segundo pico de pleamar se registrará a las 15:19, con una altura estimada de 8,93 metros.
Es fundamental recordar que estos niveles solo afectan la dinámica de la costa en los horarios de pleamar mencionados. Sin embargo, la fuerza del agua puede generar cambios en la disposición de los objetos en la playa mucho antes de llegar a su punto máximo.
Alerta por mareas extraordinarias en Las Grutas: precauciones en Piedras Coloradas y zonas de estacionamiento
Uno de los puntos de mayor preocupación para las autoridades es la zona de Playa Piedras Coloradas. Debido a la geografía de la zona, se solicita especial cautela a los conductores a la hora de estacionar sus vehículos en cercanías al mar. Con mareas que rondan los 9 metros, el agua puede avanzar sobre sectores que habitualmente parecen seguros, provocando daños materiales en los rodados.
Asimismo, se extiende el pedido de precaución para todos aquellos que visiten las costas de San Antonio Oeste, Las Grutas y San Antonio Este. Se recomienda:
- No dejar pertenencias cerca de la línea de marea.
- Evitar quedar atrapado en sectores de acantilados sin salida.
- Respetar las indicaciones de los guardavidas y autoridades de turismo.
