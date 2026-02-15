María Emilia Soria: “La Fiesta de la Manzana es inversión, identidad y movimiento económico para Roca”

Durante tres días, General Roca deja de ser únicamente una ciudad productiva para convertirse en un escenario masivo donde confluyen cultura, deporte, gastronomía, identidad y una fuerte dinámica económica. La Fiesta de la Manzana es una estructura compleja que activa sectores enteros de la economía local y regional.

Hoteles prácticamente colmados, restaurantes con reservas completas, proveedores trabajando a pleno, clubes gestionando estacionamientos, emprendedores mostrando su marca, transportistas, distribuidores, personal de limpieza, técnicos, sonidistas, electricistas y personal municipal involucrado en cada detalle. El movimiento comienza semanas antes del evento y continúa incluso después de apagadas las luces del escenario.

Archivo.-

En un escenario económico desafiante, la fiesta aparece también como una herramienta estratégica de dinamización local. La ocupación hotelera cercana al 100%, confirmada por el sector turístico, refleja no solo convocatoria sino derrame real hacia la región.

En ese marco, la intendenta de General Roca, María Emilia Soria, recibió a Diario Río Negro para analizar cómo se planificó esta nueva edición, qué cambios se implementaron tras la experiencia del año pasado y por qué el municipio vuelve a asumir el desafío sin acompañamiento provincial ni nacional.

“La fiesta es inversión en turismo, comercio y desarrollo local. No somos una empresa: es la ciudad trabajando”, resume.

Un predio que se ajusta para que todos trabajen mejor

El nuevo predio, estrenado en la edición anterior, dejó aprendizajes. Uno de los principales fue la circulación interna y la ubicación de la Globa Regional.

“Escuchamos a los gastronómicos que sintieron que habían quedado tapados y que el público no recorría todo el espacio. Tomamos nota y reorganizamos”, explica Soria.

“La Fiesta de la Manzana no es solo un espectáculo: es reconocer al chacarero, al trabajador del galpón y a toda la cadena productiva que sostiene la economía de nuestra ciudad.” María Emilia Soria. Intendenta municipal.

Este año la Globa se amplía y se traslada a un punto estratégico, rodeada de juegos y sectores gastronómicos. La intención es clara: distribuir mejor el flujo de personas y garantizar que todos los espacios puedan desarrollar su actividad comercial con mayor equidad.

“Si la gente circula mejor, consume más. Cada decisión de diseño tiene impacto económico”, señala.

Más accesos, más seguridad, más permanencia

El rediseño incluye nuevas pasarelas, mejoras en accesos y señalización. Se suman estacionamientos gestionados por clubes e instituciones, lo que genera recursos directos para esas entidades.

“Después te cuentan que con ese dinero compraron camisetas, equiparon categorías enteras o sostuvieron actividades durante el año. Eso es economía social en acción”, remarca la intendenta.

El operativo de seguridad contempla 220 efectivos, presencia sanitaria, Defensa Civil, Siarme y Comisaría de la Familia. También se reforzará la hidratación y la señalización interna.

“Cuando la familia se siente segura, se queda más tiempo. Y quedarse más tiempo también significa consumir, recorrer y disfrutar”, agrega.

Identidad productiva: el corazón que no se negocia

“El reconocimiento al trabajador del galpón, al chacarero y a la familia productiva es central. No queremos perder esa identidad”, sostiene Soria.

El predio productivo reunirá muchos stands con emprendimientos locales y regionales. Desde alimentos con valor agregado hasta reutilización de subproductos, la oferta busca visibilizar innovación y trabajo.

“Para muchos emprendedores, esta es la vidriera más grande del año. Venden, se dan a conocer y proyectan su marca”, destaca.

El escenario principal garantiza acceso gratuito a artistas de gran convocatoria, permitiendo que miles de familias disfruten espectáculos que de otra manera serían inaccesibles.

“Hay adolescentes y familias que no podrían viajar ni pagar una entrada. Acá tienen esa posibilidad”, sostiene la intendenta.

La Globa Regional, por su parte, continúa siendo una fiesta dentro de la fiesta, con fuerte presencia de artistas locales y tradicionales.

Un engranaje económico que comienza antes y termina después

La fiesta activa una cadena que empieza con licitaciones, contrataciones y compras anticipadas. Panaderías, carnicerías, distribuidores y proveedores de bebidas trabajan con estándares unificados y controles bromatológicos.

Muchos gastronómicos aseguran que el impulso de la fiesta les permite sostener su actividad hasta mitad de año. El impacto alcanza también a ciudades vecinas que alojan visitantes cuando la capacidad hotelera local se completa.

Uno de los puntos que la intendenta remarca con claridad es que la fiesta no cuenta con acompañamiento provincial ni nacional. La inversión es 100% municipal, con el respaldo de sponsors privados de la ciudad y la región.

“No hay aportes de Nación ni de Provincia. Es una decisión del municipio sostener esta política pública”, afirma.

Lejos de esquivar el debate sobre el costo, Soria insiste en la mirada integral. “Se habla del gasto, pero hay que hablar también del derrame. Hoteles llenos, proveedores trabajando, marcas que quieren estar presentes. Eso también es parte de la ecuación”.

Deporte, historia y comunidad en una ciudad que necesita encontrarse

El Tría de la Manzana alcanzó 190 inscriptos, superando expectativas. La agenda deportiva se complementa con BMX y propuestas urbanas.

Además, habrá un reconocimiento especial por los 50 años de la Regata, recuperando historias y protagonistas del deporte local.

En tiempos donde otras celebraciones se suspenden por falta de recursos, la Fiesta de la Manzana se sostiene como espacio de encuentro.

“Puede gustar más o menos un artista, pero es la fiesta de la ciudad. Es identidad, es trabajo y es comunidad”, concluye Soria.

La definición final resume la apuesta: “La Manzana es General Roca en movimiento”.