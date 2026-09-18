Uñas primavera 2026: los 5 colores que serán tendencia esta temporada

Con la llegada de los días más cálidos, la manicura también cambia de temporada. Los tonos oscuros comienzan a dejar lugar a colores luminosos, pasteles renovados y neutros delicados que combinan con todo. Cuáles son los cinco que prometen dominar la primavera.

El bordó, el chocolate y el negro fueron protagonistas durante los meses más fríos, pero la llegada de la primavera trae un cambio de paleta que también alcanza a las uñas.

Esta temporada, las tendencias apuntan hacia manicuras más luminosas y frescas, con colores que funcionan tanto en uñas cortas como largas y que permiten renovar el look sin necesidad de recurrir a diseños demasiado elaborados.

Los pasteles vuelven, aunque con versiones diferentes a las de otros años. También aparecen tonos lechosos, verdes suaves y amarillos manteca, uno de los colores que viene ganando terreno tanto en moda como en belleza.

1. Amarillo manteca, el color inesperado de la primavera

Ni estridente ni demasiado pálido. El butter yellow o amarillo manteca se ubica entre el crema y el amarillo pastel y se convirtió en una de las tonalidades que atraviesan las tendencias de moda y belleza.

En las uñas ofrece un resultado luminoso pero delicado y puede llevarse tanto con acabado brillante como en versiones más translúcidas.

Además, combina especialmente bien con blanco, beige, denim y tonos tierra, por lo que puede incorporarse fácilmente a los looks cotidianos.

2. Rosa lechoso: la versión renovada de la manicura natural

Las uñas naturales siguen teniendo protagonismo, pero esta primavera el clásico nude comparte espacio con el rosa lechoso o milky pink.

Se trata de un rosa muy claro y semitransparente que deja un acabado limpio y prolijo. Es una opción para quienes prefieren una manicura discreta pero quieren alejarse de los tonos completamente neutros.

También funciona como base para micro french, pequeños detalles florales o nail art minimalista.

3. Verde pistacho, para sumar color sin exagerar

Entre los verdes, el pistacho aparece como una alternativa para abandonar los tonos oscuros del invierno.

Más suave que un verde intenso y con un punto cálido, puede utilizarse en todas las uñas o combinarse con bases nude.

Otra posibilidad es incorporarlo solamente en las puntas mediante una manicura francesa de color, una tendencia que permite sumar tonos primaverales de una manera más sutil.

4. Celeste cielo, un pastel que vuelve renovado

El celeste pastel vuelve a instalarse con la llegada de la primavera. Su ventaja es que funciona tanto en manicuras minimalistas como en diseños más elaborados.

Puede utilizarse como color pleno, combinarse con blanco o mezclarse con pequeños detalles florales.

Para quienes quieren probarlo sin abandonar completamente los neutros, una alternativa es llevar una base transparente o rosada con detalles celestes.

5. Blanco lechoso, el comodín que sigue vigente

El milky white continúa entre las opciones más elegidas para quienes buscan uñas sencillas.

A diferencia del blanco opaco tradicional, tiene un acabado ligeramente translúcido que genera un efecto más suave. Su aspecto limpio y luminoso lo convierte además en un color fácil de combinar con cualquier estilo.

Funciona especialmente bien en uñas cortas y de largo medio, dos formatos que continúan ganando terreno frente a las manicuras extremadamente largas.

Uñas de primavera 2026: menos diseños y más protagonismo del color

La tendencia no pasa solamente por los tonos elegidos. Esta primavera también se consolida una estética de uñas más simples y cuidadas, donde el color tiene mayor protagonismo que los diseños recargados.

Formas almendradas suaves, ovaladas o cuadradas con bordes redondeados acompañan esta búsqueda de una manicura más natural.

Para quienes no quieren despedirse completamente de los tonos invernales, tampoco es necesario hacer un cambio radical: el bordó y el negro pueden quedar reservados para detalles, francesitas finas o pequeños diseños sobre bases claras.

La llegada de la primavera ofrece así una excusa para renovar la manicura con una paleta más luminosa. Amarillo manteca, rosa lechoso, verde pistacho, celeste y blanco translúcido aparecen como cinco opciones para empezar a dejar atrás los colores más intensos del invierno