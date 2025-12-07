Más de 60 mil personas vibraron con Los Palmeras en la Fiesta del Folklore y la Familia de Choele Choel

Los Palmeras en la segunda noche de la fiesta. Foto: Gentileza.

Choele Choel vivió anoche la segunda jornada de la Fiesta Nacional del Folklore y la Familia. La celebración explotó de público y energía. Más de 60 mil personas, según datos oficiales de la Policía de Río Negro, coparon el predio de ocho hectáreas a la vera de la Isla 92. Natalia Pastorutti y Los Palmeras fueron los espectáculos principales. Hoy el cierre estará a cargo de Vilma Palma y Dale QVa

Natalia Pastorutti y Los Palmeras, en la segunda noche

La velada arrancó con una plaza ya colmada, cuando Natalia Pastorutti se adueñó del escenario con un show sólido, luminoso y lleno de identidad.

Pasada la medianoche, Los Palmeras irrumpieron con su arsenal de clásicos. Desde el primer acorde, el predio vibró. Hubo baile con coreografías compartidas en cada rincón.

Con el predio a tope, los carros de comida agotaron stock.

Fiesta del Folklore y la Familia de Choele Choel: quiénes cerrarán este domingo

Hoy la fiesta sigue y cierra con Vilma Palma y Dale QVa para coronar un evento nacional que promete perdurar en el tiempo. “Es lo que soñamos y lo que pudimos concretar”, dijo visiblemente emocionado el intendente Diego Ramello.

Como parte de la celebración, se jugó el tradicional bingo y se realizó el sorteo de un auto cero kilómetro.