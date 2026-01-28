Fiesta de la Confluencia 2026 en Neuquén: si ya compraste tu entrada, ¿cuál es el acceso para ingresar más rápido al predio?

Neuquén ya palpita la Fiesta de la Confluencia 2026. Foto: Archivo Florencia Salto.

A pocos días del inicio de la Fiesta de la Confluencia 2026, el evento ya se palpita en Neuquén. Se hará del 5 al 8 de febrero en la Isla 132. Como ocurre cada año, se espera que sea multitudinaria la convocatoria. Desde la Policía indicaron cuál será el acceso más rápido para aquellos que ya tienen sus entradas.

Serán cuatro días de música para todos los gustos con un predio que estará colmado.

Fiesta de la Confluencia 2026: el ingreso más ágil y qué no se puede llevar

Desde la Policía de Neuquén marcaron que para las personas que concurrirán con entradas, el acceso por Calle Linares será el más fluido.

Otro ingreso será por calle Río Negro. Ambos estarán señalizados.

También recordaron que estará prohibido ingresar con:

Bebidas alcohólicas.

Elementos inflamables (desodorantes, repelentes, alcohol, encendedores).

Objetos cortopunzantes (cuchillos, tijeras, vidrios).

Reposeras, sombrillas o conservadoras (¡Necesitamos espacio para bailar y circular!).

La grilla de artistas, día a día, para la Fiesta de la Confluencia

Jueves 5 de febrero

Rombai

Migrantes

Luciano Pereyra

Karina

Viernes 6 de febrero

FMK

Lautygram

Tuli

Roze

Angela Torres

Luckra

Sábado 7 de febrero

La Beriso

Bersuit Vergarabat

Kapanga

No Te Va A Gustar

Domingo 8 de febrero

Dillom

La Joaqui

Tizishi

Femi

Trueno

Paso a paso: cómo comprar los tickets para la Fiesta de la Confluencia

El proceso es 100% digital y se recomienda tener los datos personales a mano para agilizar la transacción. Estos son los pasos a seguir:

Ingresar al sitio oficial: Entrar a www.entradauno.com y buscar el evento destacado: «Fiesta de la Confluencia 2026 Neuquén». Registro de usuario: Acceder con tu correo y clave. Si es tu primera vez en el sitio, deberás registrarte completando tus datos personales. Selección de fecha: Elegir la fecha disponible (comienza el 5 de febrero) y hacer clic en el botón «Comprar». Elegir la promoción: En este punto podrás optar por el Pase Individual ($100.000) o el Pack Familiar 4×3 ($300.000 en total). Pago y confirmación: Ingresar tu número de teléfono y seleccionar el método de pago. Una vez confirmado, las entradas llegarán a tu correo electrónico.

La plataforma acepta una amplia variedad de tarjetas para facilitar el acceso a los vecinos del Alto Valle y turistas. En crédito y Débito se puede abonar con Visa, Mastercard, Cabal, BPN y American Express.