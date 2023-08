Monumento a Roca: el municipio de Bariloche apelará el freno judicial a su traslado

La orden de no mover el monumento del expresidente Julio Argentino Roca de su ubicación actual en el Centro Cívico, que emitió anteayer el juez Federico Corsiglia, será apelada por la Municipalidad de Bariloche, según anticipó el intendente Gustavo Gennuso.

La polémica desatada en torno al proyecto del municipio para refuncionalizar el Centro Cívico con tareas que incluyen el desplazamiento del monumento a Roca a un barranco, metros más abajo, la construcción de un nuevo monumento a Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y el vidriado de la sala Frey, llegó a la Justicia que rápidamente intervino con una medida cautelar de no innovar.

Gennuso se mostró disconforme con la decisión judicial. “No hay acto administrativo sobre el cual fundar una medida cautelar, es una intención, obtuvimos el permiso de la Comisión Nacional de Monumentos”, esgrimió el jefe comunal ante la prensa ayer en el lanzamiento de la Fiesta Nacional de la Nieve.

Para Gennuso el juez Corsiglia “actuó demasiado rápido, nos hubiera pedido antes la documentación”.

La medida cautelar del juez de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Bariloche se emitió al aceptar un amparo colectivo impulsado por el abogado local Pablo González.

Cuestionó además que “no tiene fundamentos sino que dice que quiere un plan vial. No sé qué tiene que ver, por eso digo que ahí sí es una cuestión ideológica, si no me gusta como está el tránsito, no te dejo mover a Roca”.

Corsiglia en su fallo dijo que hay temas “más relevantes que en pensar en el traslado de un monumento” y enumeró en este punto la emergencia vial y de circulación que vive la ciudad.

Reiteró “no quiero que esto sea una guerra, si no quieren que lo hagamos, no lo haremos”, insistió Gennuso quien además cuestionó que se formó una “grieta” con opiniones contrarias y demasiada opinión de personalidades de afuera de Bariloche.

Consultado por un eventual llamado a plebiscito, como propusieron algunos dirigentes políticos, dijo no tener en claro que sea una solución y señaló que “con la Justicia en el medio es difícil hacer un plebiscito ahora”.