Muerte del refugiero: sus compañeros acusaron al concesionario del Frey

Dos compañeros de Manuel Benítez, el joven refugiero que murió camino al refugio Frey en medio de una tormenta de nieve la semana pasada denunciaron que «quien debía cuidarlo no lo hizo«.

Franco González y Lucas Miglioranzi plantearon que el concesionario del refugio, Federico Pajarín, sabía que Benítez comenzaba a subir después de las 13 y que no contaba con polainas ni radio para comunicarse ante cualquier eventualidad. Dijeron también que emprendió el ascenso vestido con un jean.

«Él no sabía a lo que se estaba exponiendo. Se compró unas raquetas y unos bastones por su cuenta. Nadie le prestó, ni siquiera el concesionario del refugio. Salió a merced de encontrarse con la montaña así», objetaron los jóvenes en FM Bariloche.

Plantearon que Benítez no tenía mucha experiencia y había empezado a trabajar en el Frey en diciembre. Le tomaba unas 4 horas llegar hasta el refugio.

Días antes del siniestro contaron que «el refugiero que estaba arriba había advertido que las condiciones eran desfavorables, que estaba nevando y que no estaba subiendo nadie. Se deberían haber tomado ciertos recaudos«. Señalaron al concesionario del refugio «que debería haberle dicho que pegue la vuelta, que se fije».

«No se le brindó material específico para un día así. No tenía una radio para hacer el seguimiento y poder notificar ante cualquier adversidad: ‘estoy en problemas‘. El responsable en darle una radio es la misma persona que lo contrata en negro», acusaron González y Miglioranzi.

Resaltaron que Benítez nunca se perdió ni se desorientó de la senda. «Eso que dijeron fue erróneo. Lo encontramos a 100 metros del refugio. El dejó su mochila un kilómetro atrás y jugó todas las cartas para llegar. No pudo hacerlo lamentablemente», expresó González que formó parte del rescate.

El problema, consideraron, fue que no pudo comunicarse ya que no tenía radio. «Queremos dejar en claro eso para que no se lo culpe a él o se le de la responsabilidad de no haber pegado la vuelta, como algunos dijeron. Queremos que se haga justicia por él y por las personas que van seguir trabajando en la montaña, expuestas a condiciones desfavorables», indicaron, al tiempo que reconocieron que muchas veces, aceptan trabajar en condiciones que no son las óptimas.

Sus compañeros enfatizaron que Manuel «subió a trabajar porque si no, no cobra. Yo me lastimé el pie en enero, no pude subir 21 días y fueron 21 días sin cobrar. No hay ART, ni seguro, ni nada que te ampare».

Al término de la entrevista, acusaron a «las instituciones involucradas que avalan eso. Todos necesitamos laburar. Hoy pedimos justicia por Manu y por todas las personas precarizadas en la montaña«.