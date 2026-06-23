Mundial 2026: vive en un pueblo sin luz y convirtió su casa en la casa de todos para ver Argentina vs Austria

El mundial de fútbol da lugar a momentos únicos. La pasión por la selección se extiende por el vasto territorio argentino, desde los grandes centros urbanos hasta los pueblos del interior como Piruaj Bajo, una comunidad del norte de Santiago del Estero que todavía no tiene tendido eléctrico. Allí la casa de Ronald Salazar en la casa de todos para seguir el triunfo de Argentina por 2 a 0 frente a Austria.

Familiares, amigos y vecinos llegaron durante la tarde para compartir la transmisión. Algunos caminaron varios kilómetros y otros se acercaron en moto. La posibilidad de ver a la selección reunió a parte de la comunidad alrededor de un televisor alimentado por energía solar.

Abrió las puertas de su casa para que los vecinos del pueblo puedan ver el Mundial 2026

El anfitrión pasó casi toda su vida en Piruaj Bajo. Trabaja en la producción de carbón vegetal y también realiza tareas vinculadas a la fabricación de postes de madera. Como muchos habitantes de la zona, aprendió a convivir con las dificultades que impone la distancia respecto de los centros urbanos.

En una entrevista con La Gaceta, Salazar contó cómo funciona la vida cotidiana en una zona donde todavía no llegó la red eléctrica. «Si uno tiene la posibilidad, comparte», resumió el vecino de 41 años sobre el gesto.

Argentina avanza en el grupo J con una sólida actuación de su figura, Lionel Messi.

La vivienda cuenta con paneles solares que permiten generar energía para algunos equipos. Sin embargo, los días nublados afectan la carga de las baterías. «Venimos de muchos días nublados y eso complica la carga de las baterías», explicó.

«Hay algunos negocios donde también se puede ver, pero cuando hay confianza la gente se junta en las casas», contó Salazar. Cuando comenzó el partido, su hogar se transformó en uno de los lugares elegidos para seguir el encuentro del seleccionado dirigido por Lionel Scaloni, que el próximo sábado enfrentará a Jordania en busca de un cierre con puntaje perfecto para posicionarse en lo más alto del grupo J.

La vida en Piruaj Bajo: internet compartido y paneles solares para seguir el Mundial 2026

Además de la energía, la conectividad representa otro desafío. En la comunidad varios vecinos utilizan una conexión compartida a internet que distribuye la señal entre distintas familias. Las interrupciones y los problemas de cobertura forman parte de la rutina.

A pesar de esas limitaciones, parte de Piruaj Bajo pudo acompañar desde la casa de Ronald Salazar una nueva presentación de Argentina en el Mundial. Mientras la comunidad sigue esperando la llegada del tendido eléctrico, el clima mundialista muestra cómo los vecinos encuentran alternativas para mantenerse conectados y seguir de cerca cada partido de la Selección.