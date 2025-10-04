Murió un gendarme en Chubut: antecedentes de ACV y un golpe accidental, las hipótesis

Encontraron muerto a un suboficial de la Gendarmería Nacional de Chubut. No se presentó a trabajar y despertó una alarma entre sus compañeros. Luego de que entraran por la fuerza a su domicilio en el acceso a Río Mayo lo hallaron sin vida en el baño, según informaron medios de la localidad.

Investigan la muerte de un suboficial de Gendarmería en su departamento de Río Mayo

Según informaron fuentes oficiales, los gendarmes se preocuparon cuando el efectivo no se presentó a cumplir con su servicio habitual. Al no responder a los llamados, varios compañeros se dirigieron a su domicilio y constataron que la puerta se encontraba cerrada con la llave puesta desde el interior.

Ello impidió el ingreso inmediato y los obligó a activar el protocolo de emergencia. Se dio aviso a los superiores, quienes ordenaron la intervención de la policía local.

Personal policial logró ingresar al departamento tras romper un vidrio y encontró al gendarme tendido en el baño. Según las primeras apreciaciones forenses, el suboficial podría haberse resbalado en la zona húmeda y golpeado la nuca, lo que habría provocado su deceso durante la noche anterior.

La hipótesis preliminar y el historial médico

La supervisión del complejo procedimiento estuvo a cargo del comisario Néstor Peña, quien trabajó en conjunto con personal del Hospital Rural de Río Mayo para constatar oficialmente el fallecimiento. Fuentes consultadas por este medio indicaron que el suboficial había sufrido dos accidentes cerebrovasculares (ACV) en el pasado, una información que podría ser crucial para determinar si la muerte fue accidental o si su condición médica previa pudo haber influido en el desenlace.

El lugar fue acordonado y asegurado por la policía para preservar la escena y permitir el trabajo pericial. La hipótesis del golpe accidental es la primera que manejan los investigadores; no obstante, se espera la realización de la autopsia para determinar con exactitud las causas del deceso y descartar cualquier otra circunstancia ajena.