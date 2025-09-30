Rutas trágicas: murió una mujer de Chubut tras sufrir un choque en un cruce peligroso de La Pampa

Un peligroso cruce de rutas en La Pampa se convirtió en el escenario de otro trágico choque que dejó como resultado una víctima fatal y varios heridos. A la pocas horas del siniestro se confirmó que la víctima era una mujer oriunda de Chubut que viajaba junto a su pareja y su hija. En las últimas horas fue identificada.

El trágico episodio ocurrió el domingo, pero tomó mayor repercusión en las últimas horas luego de que se confirmara la identidad de la víctima. Según la información brindada por el sitio La Pampa Noticias, el hecho se ubicó en el peligroso cruce de la Ruta Nacional 35 y la Ruta Provincial 18, a la altura de Quehué. Este sito ya ha sido punto de otros siniestros fatales.

El choque involucró dos vehículos: un auto Fiat Cronos y una camioneta Ford Ranger. En el primer vehículo viajaba la víctima fatal como acompañante junto a su pareja y su hija, menor de edad. Por motivos que se desconocen, el auto chocó con la camioneta provocando que esta última terminara volcada sobre una de las banquinas.

Foto: Radio N1 98.9

Las autoridades informaron que por el fuerte impacto, la mujer murió en el acto y los demás ocupantes resultaron con heridas al igual que los ocupantes de la Ranger.

Quién era la mujer que murió en el choque de La Pampa

Durante las últimas horas del lunes, el sitio El Diario de La Pampa informó que las autoridades policiales pudieron identificar a la víctima y constataron que se trataba de Carolina Gomez.

La mujer tenía aproximadamente 50 años y era residente de Comodoro Rivadavia, Chubut. Sin embargo también aclararon que era oriunda de Resistencia, Chaco. Sobre su pareja e hija confirmaron que ambos fueron derivados al hospital de Santa Rosa, pero aseguraron que se encontraban fuera de peligro.

Foto: Radio N1 98.9

En tanto sobre los ocupantes de la Ford Ranger indicaron que se trataba de una pareja quienes fueron asistidos en el sitio.



