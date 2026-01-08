Murió un hombre en El Bolsón que se descompensó mientras realizaba el sendero hacia El Cajón del Azul

Un hombre murió en el camino que va hacia El Cajón Azul, en El Bolsón. Fue tras sufrir una descompensación. Iba junto a su pareja.

El hecho ocurrió este jueves por la mañana en la zona del Anprale, uno de los puntos más concurridos por los que hacen los senderos de montaña.

Murió un hombre en El Bolsón: qué se sabe de lo ocurrido en el sendero

Fuentes de la Policía indicaron a Diario RÍO NEGRO que la Comisaría 12 de El Bolsón recibió una comunicación a las 9:15 de este jueves. donde se advirtió que había una persona descompensada en el Mirador de los Piches, camino al Cajón del Azul.

«Personal en el lugar constató la existencia de un hombre de 64 años, oriundo de Lomas de Zamora, sin signos vitales», informaron.

Ampliaron que de acuerdo al relato de su pareja, que caminaba junto a la víctima, el hombre tuvo dificultades para respirar y se descompensó. «Le hicieron maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero no pudieron estabilizarlo. El cuerpo fue trasladado por personal policial hasta la base de ese recorrido», comunicaron.

Se reabrió Anprale luego de operativo de emergencia en El Bolsón

En el sector del Área Natural Protegida Río Azul – Lago Escondido se activaron este jueves los protocolos de emergencias por una situación sanitaria que requirió atención inmediata, indicaron desde el Gobierno de Río Negro. Indicaron que luego del operativo , se reabrió Anprale y quedó nuevamente habilitado para el ingreso de visitantes.

«Desde la Secretaría se destaca el compromiso del personal interviniente y se agradece la colaboración de la comunidad, remarcando la importancia de respetar las indicaciones oficiales para garantizar la seguridad de todas las personas», dijeron desde la Provincia.