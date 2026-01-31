Quién era el joven de 19 años que murió en un choque sobre la Ruta 22: era oriundo de Cervantes

La madrugada de este 31 de enero quedó marcada por un trágico choque en la Ruta Nacional 22 que dejó como resultado la muerte de un joven de 19 años.

La víctima iba a bordo de una moto y por el hecho, recibió graves heridas a la cuales, lamentablemente, no pudo sobrevivir. En las últimas horas se confirmó su identidad.

Choque fatal: quién era el joven de 19 años que murió en la Ruta 22

Según la información a la que pudo acceder Diario RÍO NEGRO, el joven fue identificado como Cristian Sebastián Castillo. Tenía 19 años y estaba domiciliado en la localidad de Cervantes.

Castillo viajaba como acompañante en una moto que era conducida por otro joven de 21 años, este también recibió heridas por el choque, pero logró sobrevivir y se encuentra internado en el hospital local de Roca.

Choque fatal en la Ruta 22: lo que se sabe del hecho

El trágico episodio se registró minutos después de las 2 de la madrugada en el kilómetro 1161 de la Ruta Nacional 22, a la altura del radar que se ubica en Cervantes, según la información aportada por el jefe de la Unidad Regional II, comisario José González, a Diario RÍO NEGRO.

El siniestro fue entre un Peugeot 2008 en la que viajaban dos personas, un hombre y una mujer; y una moto 110 cc, abordada por dos jóvenes, el conductor de 21 años y el acompañante de 19. Por motivos que se desconocen, ambos terminaron chocando cuando ambos circulaban por la Ruta 22 en sentido este -oeste.

Producto del impacto, la moto perdió el control y derrapó lo que llevó a que los motociclistas terminaran gravemente heridos.