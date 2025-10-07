Murió un reconocido andinista de Bariloche a los 92 años: «Vicente fue un emblema del montañismo»

Bariloche lamentó la muerte de Vicente Ojeda, un reconocido montañista y activista por el cuidado de la Patagonia. «Vicente fue un emblema del montañismo local cuya vida estuvo intrínsecamente ligada a la conservación de nuestra área protegida», remarcaron desde el Parque Nacional Nahuel Huapi.

Ojeda fue expresidente, socio honorario y vitalicio del Club Andino Bariloche (CAB). Falleció este martes a los 92 años, pero dejó un profundo legado en la comunidad barilochense.

«La bandera a media asta es el símbolo de un duelo colectivo, pero también de gratitud. Porque Vicente Ojeda deja un legado que no se apaga: el amor por las montañas, el respeto por la naturaleza y el compromiso con una comunidad que crece sobre esos valores», resaltaron desde el CAB.

El Parque Nacional Nahuel Huapi, por su parte, reconoció y honró su inmensa labor en la promoción de la educación ambiental y el montañismo responsable. «Su legado de compromiso y respeto por la naturaleza seguirá siendo una inspiración», enfatizaron.

Una vida dedicada al Club Andino Bariloche y a la conservación de la Patagonia

Nacido en 1933, Vicente Ojeda fue la única persona nacida en Pampa Linda en una época donde los caminos y refugios eran muy distintos a los actuales. Desde muy joven se unió al Club Andino, comenzando un camino que lo llevaría a ser el presidente más joven en la historia de la institución, conduciéndola por más de dos décadas.

Su visión combinó el amor por la actividad de montaña con la responsabilidad de cuidarla. «Autodidacta, trabajador incansable, Ojeda formó parte activa de una época de expansión del club, promoviendo la formación de guías, la recuperación de refugios y la educación ambiental como pilares del montañismo responsable», recordaron desde el CAB.

Dolor en el Club Andino Bariloche por la muerte de Vicente Ojeda. (Gentileza).

Y destacaron una de sus frases emblemáticas repetida en tantas charlas: “Las montañas son los pulmones con los que respira el mundo.”

Señalaron que esa creencia lo llevó a defender la conservación de los ambientes naturales y a transmitir a las nuevas generaciones el respeto incondicional por la naturaleza.

El Club Andino Bariloche lo despidió hoy con gratitud. Su nombre quedó ligado para siempre a la historia de la institución que consideró su segunda casa, y a la esencia misma de Bariloche, ciudad que ayudó a construir.

Casado con Carmen Haun desde 1960, padre, abuelo y bisabuelo, su legado trasciende la montaña para consolidarse en el compromiso con una comunidad basada en el respeto por la naturaleza.