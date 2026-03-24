Murió un turista estadounidense en la Patagonia: iba bordo de un crucero en el Pasaje de Drake y se descompensó

Un turista, oriundo de Estados Unidos, murió luego de descompensarse en un crucero que navegaba por el Pasaje de Drake, en Tierra del Fuego. El hombre tenía aproximadamente 74 años y se encontraba con su familia.

Tragedia en la Patagonia: lo que se sabe de la muerte del turista

Cuando se alertó la situación, la Armada Argentina tuvo que montar un operativo de rescate para trasladar al hombre que se encontraba a bordo del crucero. La situación era grave porque según la primera asistencia que recibió, el turista había sufrido un cuadro cardiológico en alta mar.

El Centro Coordinador de Búsqueda y Rescate Marítimo «Ushuaia», dependiente del Comando del Área Naval Austral, informó que tomaron conocimiento del hecho cuando recibieron una llamada de emergencia que provenía de una embarcación de bandera portuguesa llamada “World Voyager”.

Debido a que el crucero navegaba por el sector norte del pasaje de Drake, se envió a un patrullero oceánico ARA «Storni» que se encontraba en el puerto de Ushuaia para el rescate urgente. El buque zarpó con personal y equipamiento sanitario del hospital Naval Local.

Cuando el personal llegó, ordenaron evacuar de manera urgente al paciente a tierra firme. Mientras tanto, el Centro Coordinador de Búsqueda y Rescate Marítimo coordinó con autoridades de Tierra del Fuego la asistencia de un helicóptero de aeroevacuación sanitaria y una ambulancia.

Finalmente el turista pudo ser trasladado a la clínica San Jorge, pero pese a los esfuerzos y tras 24 horas de la evacuación, se confirmó que el hombre murió.