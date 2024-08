Neuquén: 93 palabras por la Memoria para honrar a Noemí Labrune

Con el eje en los derechos humanos y los derechos a la alimentación, la educación, salud, en contra la trata de personas, por la Memoria, Verdad y Justicia, en los secundarios de Plottier y Senillosa avanza un concurso literario que buscará encontrar en 93 palabras, expresiones de adolescentes y de la juventud con perspectiva de derechos humanos.

Las bases del concurso se difundieron en julio y el 7 de septiembre, será la premiación. Comenzó la difusión en con escuelas medias de Plottier y se extendió a la EPET 18 y CPEM 15 de Senillosa. Habrá 100.000 pesos para el establecimiento y también para el ganador o ganadora, con premios estímulo para otros cinco concursantes.

El concurso forma parte de actividades que se desarrollan en jornadas de exposiciones en la escuela 130 de Plottier hasta septiembre, con talleres y debate que son abiertos a la comunidad. Las bases llegaron a los directivos de los secundarios, mientras que en el tiempo de recepción de las propuestas, se van desarrollando para vecinas y vecinos, los foros.

La primera jornada se llevó a cabo el martes, con la presencia del abogado querellante en las causas por delitos de lesa humanidad, Marcelo Medrano. Se abordó el derecho a la alimentación, con José Luis Mulatero y Sandra Giles, además de la coordinación de la docente Virginia Pérez.

Con la temática del acceso a la Justicia, vida de organizaciones de Derechos Humanos y el acceso a la salud como un derecho, se abrieron una serie de debates para reflexionar, «detectar inquietudes, el conocimiento y la sensibilidad de los vecinos sobre sus derechos», se indicó en las mesas de trabajo.

El cierre de la actividad será el 7 de septiembre en una gran jornada – encuentro, en el que se darán a conocer el resultado del concurso que se impulsó en los secundarios de Plottier y Senillosa.

La multisectorial territorial de Plottier y el movimiento Octubres son los organizadores.

Se planteó como ejes de abordaje el derecho a la alimentación saludable y sustentable y sostenible desde la agricultura familiar, el derecho a la tierra para producir alimentos, el rol y la gestión de instituciones públicas en derechos humanos, los derechos humanos y pueblos originarios, la migrancia, diversidades sexuales, cultura, educación y acceso a la justicia.

«Con Rubén Boronat le llevamos la propuesta a la multisectorial, de ahí les gustó a todos y cada cual comenzó a trabajar. Las personas que tienen interés se anotan y difunden para debatir en las mesas» explicó Cecilia Reyes, una de las impulsoras de las jornadas.

Explicó que el origen del proyecto fue la indignación por la instalación de las frases como que los derechos humanos son un curro, o una treta «entonces nos pareció que la ciudadanía podría asumir que los derechos no son esenciales y tampoco irrenunciables, esto en una sociedad es devastador: si renuncian a comer, a la cultura y a la educación, no se puede permitir, hay que fomentar una cultura de conocimiento y respeto a los derechos humanos«, sostuvo.

Por eso se decidió hacer el concurso para los más jóvenes y generar el espacio para la reflexión.

Cuando recibió el Honoris Causa, Labrune exigió que las carreras universitarias incluyeran la materia de Derechos Humanos en la currícula (foto Oscar Livera)

Los mensajes, en 93 palabras como 93 fueron los años vividos por Noemí Labrune, podrían ser un buen inicio para «difundir en redes sociales lo que están pensando los jóvenes» y qué le estamos haciendo percibir sobre sus derechos, dijo.

Cómo es el concurso de las 93 palabras

«Cuando me enteré del concurso y vi las bases, fui a hablar a la dirección para instrumentarlo en los cursos y los directivos ya lo tenían» dijo Carla Dávila, docente del CPEM 27 de Plottier. Interiorizada en la temática de derechos humanos, trabajó con los alumnos a su cargo la biografía de esta dirigente de Derechos Humanos que falleció el 10 de septiembre del año pasado, a los 93 años.

«Hubo una muy buena recepción, comenzamos a hablar sobre quién era Noemí Labrune, su impacto en Neuquén y como no suelen llegar convocatorias de este tipo, comenzamos a difundir», explicó.

Consideró que era una excelente iniciativa para reflexionar en las aulas sobre los derechos humanos, en especial con personas que por su edad, no supieron de Labrune y su labor. Dijo que «son muchos los adolescentes a los que les gusta escribir».

Con el formato de un poema, un texto corto, una canción, una conversación o un rap (el formato es libre), el objetivo es que en 93 palabras surja una reflexión sobre los derechos humanos, detalló. Cada escuela deberá preseleccionar 5 trabajos, que deberán llevar un seudónimo y en sobre aparte, la autoría de la obra en 93 palabras. En el CPEM 27, los trabajos se recibirán hasta el 23 de agosto en la biblioteca.

Noemí Labrune trabajó por lograr prueba de los crímenes en los 8 juicios de Lesa Humanidad en Neuquén (foto Oscar Livera)

Cada establecimiento debió determinar su propia dinámica. El comité evaluador del concurso recolectará los trabajos que previamente seleccionaron los docentes en los secundarios y allí se iniciará la segunda evaluación de los textos.

El incentivo son los 100.00 pesos para el autor o autora de la obra que gane el concurso, una cifra similar para el secundario y menciones para otros 5 trabajos considerados destacados.

Labrune trabajó con firmeza la difusión de los derechos humanos en establecimientos secundarios y la universidad. Bregó porque se instalara la perspectiva de derechos humanos en cada carrera, como las de la rama científica, como una necesidad del completar el perfil de los profesionales del Comahue, que fue la zona en la que eligió vivir con su familia.

La dirigente social fue investigadora de la UBA antes de trasladarse con su familia a Cipolletti, cuando comenzó la obra de El Chocón.

Fundadora de la Apdh Neuquén, integró la Conadep (la comisión que estableció la existencia en todo el país de los centros clandestinos y la persecución política durante la dictadura), fundó el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) mientras participó a lo largo de su tiempo en Neuquén y en el país, de la búsqueda de Justicia para las familias de los desaparecidos, de las comunidades vulneradas, de la vida de los pueblos originarios y en toda pequeña o gran gesta en contra de la impunidad.

Bregó por llevar a juicio a los genocidas y por su impulso y el de los organismos que integró, en Neuquén y Bahía Blanca, se desarrollaron 8 juicios con condenas para los responsables de los crímenes de la última dictadura.

Los foros en la escuela 130 hasta el encuentro del 7 de septiembre

El 7 de septiembre se desarrollará en el CPEM 55 de Plottier, la jornada anual de Derechos Humanos que llevará el nombre de Noemí Labrune. A partir de las 17 habrá exposiciones artísticas, feria, debates, proyecciones, muestras y finalizará el encuentro con la premiación de la obra 93 palabras por los Derechos Humanos, en reconocimiento de la figura de la dirigente social en el encuentro de Derechos Humanos.

El lunes 19 de agosto a las 18 en la escuela 301 se llevará a cabo una nueva jornada del encuentro, con la temática de pueblos originarios y migrancia, con la participación de Yuliana Paredes Nawl, Luis Alvarado, Peti Pichiñan y la coordinación de Virginia Pérez y Ana Pimentel.

El viernes 23 de agosto a las 18 se abordarán los derechos humanos y la diversidad sexogenérica, la trata de personas. Será con la participación de Jorge Blanco y la coordinación de Luis Castillo y Virginia Pérez (en la escuela 301 de Plottier).

El miércoles 28 de agosto, a las 18 el subsecretario de Derechos Humanos Ricardo Riva será el invitado en la escuela 301, al igual que el abogado Roman Caggiano. Con la coordinación de Mauricio Czertock y Marcelo Zuvela se abordará el eje de los derechos humanos y las instituciones públicas, la educación y la cultura.