Alerta por lluvias en la Neuquén Chubut, Santa Cruz y cinco provincias más: ¿qué pasa con las tormentas?

Este miércoles, la inestabilidad climática no da tregua y se desplaza con fuerza hacia el sur. Según el último reporte del Servicio Meterológico Nacional, la Patagonia se suma al mapa de alertas que ya afectaba a la franja central del país.

El fenómeno, impulsado por el ingreso de un frente frío, está provocando un marcado descenso de temperatura y condiciones peligrosas en rutas y zonas costeras.

Alerta por lluvias en el sur: Neuquén, Chubut y Santa Cruz

Hacia el sur del país, la preocupación se centra en la persistencia de precipitaciones que pueden complicar la circulación en áreas de montaña y meseta:

Neuquén: Rige una alerta amarilla por lluvias para casi toda la zona cordillerana y el este provincial. Se esperan acumulados que podrían superar los 40 mm en periodos cortos, acompañados de un descenso térmico que sitúa las máximas en torno a los 23°C en el Alto Valle.

Rige una alerta amarilla por lluvias para casi toda la y el este provincial. Se esperan acumulados que podrían superar los en periodos cortos, acompañados de un descenso térmico que sitúa las máximas en torno a los 23°C en el Alto Valle. Chubut y Santa Cruz: La advertencia alcanza al sudeste de Chubut y el norte y zona costera de Santa Cruz. Se prevén valores de lluvia de entre 10 y 25 mm, con picos localmente más fuertes en la franja atlántica santacruceña.

Tormentas fuertes y granizo en el centro

En paralelo, la Agencia Noticias Argentinas confirmó que el núcleo de tormentas más severas afectará a Buenos Aires, La Pampa, San Luis, Mendoza, Santa Fe y Córdoba. En estas provincias, el riesgo incluye:

Ráfagas: Intensas, de hasta 75 km/h .

Intensas, de hasta . Granizo: Probabilidad de caída de forma localizada.

Probabilidad de caída de forma localizada. Actividad eléctrica: Frecuente y peligrosa en zonas abiertas.

Las Grutas: el desafío de las mareas de 9,14 metros

En la costa rionegrina, el foco de atención hoy no está solo en las nubes, sino en el comportamiento del mar. Se registra uno de los picos más altos de la temporada: