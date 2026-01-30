Video | La tormenta golpeó a Neuquén con vientos intensos, lluvias abundantes y actividad eléctrica

Una intensa tormenta afectó este viernes a distintos puntos de la provincia de Neuquén, con fuertes vientos, precipitaciones abundantes en cortos períodos y una marcada actividad eléctrica, según informó la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos.

Una fuerte tormenta azotó Neuquén: vientos intensos y lluvias abundantes

Las condiciones climáticas adversas quedaron registradas en imágenes captadas el 30 de enero por el Centro de Monitoreo de la Dirección Provincial de Protección Civil, que documentó el impacto del fenómeno en diversas localidades del territorio neuquino.

De acuerdo al organismo provincial, el monitoreo continúa de manera permanente en toda la provincia, mientras se mantiene el seguimiento de la evolución del sistema meteorológico. Las autoridades reiteraron la importancia de informarse exclusivamente a través de canales oficiales.

Horas antes del desarrollo de la tormenta, la Secretaría había emitido una recomendación especial a la población ante la alerta naranja vigente para la zona oeste de la provincia durante la tarde del viernes. En ese marco, se advirtió sobre la probabilidad de tormentas convectivas, con lluvias intensas, posible caída de granizo y tormentas eléctricas.

Entre las principales medidas preventivas, se solicitó suspender actividades al aire libre, especialmente en campings, eventos y zonas cercanas a espejos de agua y áreas húmedas. Además, se recomendó evitar los viajes entre el centro y norte de la provincia, salvo situaciones de urgencia, durante la tarde y la noche.

Las autoridades provinciales insistieron en extremar los cuidados y permanecer atentos a los comunicados oficiales mientras continúan las condiciones de inestabilidad climática.