Neuquén bajo alerta amarilla por viento y ráfagas de hasta 100 km/h: las rutas y horas más complicadas de este martes 17 de marzo

Neuquén bajo alerta amarilla por viento y ráfagas de hasta 100 km/h: las rutas y las horas más complicadas de este martes 17 de marzo. Foto: Archivo Mati Subat

El viento regresó con todo a la Patagonia. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó para el segundo día de la semana, otra alerta amarilla y adelantó que se esperan ráfagas de hasta 100 km/h.

El temporal afectará principalmente a la provincia de Neuquén, sobre todo la región noroeste de la provincia.

Las zonas bajo alerta en Neuquén: rutas afectadas

Según la información brindada, este martes 17 de marzo se espera el ingreso de vientos del sector oeste con velocidades entre 40 y 65 km/h y ráfagas que pueden incluso, superar los 100 km/h.

Las zonas neuquinas bajo alerta son: Aluminé, Chos Malal, Loncopué, Minas, Picunches, Ñorquín, Añelo, Pehuenches.

En cuanto a la franja horaria más complicada será la mañana, aunque se estima que el viento perdure durante todo el día pero con una intensidad más baja.

Debido a este combo climático adelantaron que puede haber complicaciones tanto en rutas provinciales de Neuquén como nacionales. Por este motivo se solicitó que los automovilistas circulen con total precaución.

Según el mapa del Servicio Meteorológico Nacional, la alerta amarilla afecta principalmente al norte y centro-oeste de la provincia de la provincia.

Los caminos donde se recomienda circular con precaución por ser los más transitados, son los siguientes: