Neuquén bajo alerta amarilla por viento y ráfagas de hasta 100 km/h: las rutas y horas más complicadas de este martes 17 de marzo
El Servicio Meteorológico Nacional lanzó una alerta amarilla que alcanzará distintos sectores de Neuquén. Mirá el detalles de las rutas en las que se recomienda circular con precaución.
El viento regresó con todo a la Patagonia. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó para el segundo día de la semana, otra alerta amarilla y adelantó que se esperan ráfagas de hasta 100 km/h.
El temporal afectará principalmente a la provincia de Neuquén, sobre todo la región noroeste de la provincia.
Las zonas bajo alerta en Neuquén: rutas afectadas
Según la información brindada, este martes 17 de marzo se espera el ingreso de vientos del sector oeste con velocidades entre 40 y 65 km/h y ráfagas que pueden incluso, superar los 100 km/h.
Las zonas neuquinas bajo alerta son: Aluminé, Chos Malal, Loncopué, Minas, Picunches, Ñorquín, Añelo, Pehuenches.
En cuanto a la franja horaria más complicada será la mañana, aunque se estima que el viento perdure durante todo el día pero con una intensidad más baja.
Debido a este combo climático adelantaron que puede haber complicaciones tanto en rutas provinciales de Neuquén como nacionales. Por este motivo se solicitó que los automovilistas circulen con total precaución.
Según el mapa del Servicio Meteorológico Nacional, la alerta amarilla afecta principalmente al norte y centro-oeste de la provincia de la provincia.
Los caminos donde se recomienda circular con precaución por ser los más transitados, son los siguientes:
- Ruta Nacional 40: afectada en el tramo que une Zapala con Chos Malal y hacia el límite con Mendoza (Barrancas). Vialidad Nacional también reportó calzada mojada y baja adherencia.
- Ruta Nacional 242: Tramo Las Lajas – Pino Hachado. Vialidad recomienda extrema precaución por visibilidad reducida y ráfagas de viento.
- Ruta Provincial 43: Conecta Chos Malal con Andacollo y Las Ovejas.
- Ruta Provincial 21: Tramo El Huecú – Loncopué.
- Ruta Provincial 26: Tramo Loncopué – Caviahue/Copahue. También advierte por sectores con barro y posible formación de hielo en zonas altas.
- Ruta Provincial 13: Tramo Zapala – Primeros Pinos – Litrán. Sectores con baches y visibilidad reducida.
- Ruta Provincial 23: Recorre la zona cordillerana de Aluminé y Pilo Lil, conectando con la RN 40.
- Ruta Provincial 7 y 5: En sus tramos hacia el norte (Rincón de los Sauces – Añelo), donde el viento puede ser un factor de riesgo.
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