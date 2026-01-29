Neuquén inició el operativo anual de limpieza de canales antes de la temporada de lluvias

La municipalidad de Neuquén puso en marcha el operativo de mantenimiento preventivo en la red de drenaje urbano. Se trata de una tarea clave ante el inicio de la temporada de lluvias, prevista a partir de marzo. El trabajo, que comenzó en enero y se extiende durante todo el verano, abarca una planificación sobre más de 300 kilómetros de canales distribuidos en distintos sectores de la capital.

La subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento, Mariel Bruno, explicó que se realiza “la limpieza de todos los canales a cielo abierto previo a que entremos en los meses donde tenemos mayor cantidad de lluvias”.

En este momento, las cuadrillas operan sobre el canal Saavedra, utilizando retroexcavadoras y camiones para retirar residuos flotantes, vegetación y sedimentos que impiden la correcta circulación del agua. Según Bruno, el operativo se repite dos veces al año: una etapa intensiva en verano (hasta abril) y un repaso general entre junio y julio.

El problema de la basura

A pesar de la existencia del servicio de recolección puerta a puerta, la funcionaria advirtió sobre la presencia constante de basura voluminosa en los desagües, lo que genera riesgo de taponamientos.

“Seguimos encontrando lavarropas, heladeras y elementos que nunca deberían llegar a un canal”, sostuvo Bruno. Además, detalló que una práctica habitual que genera obstrucciones es dejar bolsas de residuos en la orilla de los canales: con el viento, caen al curso de agua y terminan bloqueando las alcantarillas.

Tipos de trabajo

Las tareas varían según la ubicación geográfica de los cursos pluviales: